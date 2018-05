Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt (Sarah Rauch)

Eine Bremerin ist am Samstagmorgen von einem Mann auf der Hastedter Heerstraße Ecke Malerstraße überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau gegen 7.15 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale betreten, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sie um Geld bat. Anschließend rempelte der Mann die 56-Jährige an und entriss ihr die Handtasche. Dabei wurde die Bremerin leicht am Arm verletzt. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Sebaldsbrücker Heerstraße.

Der Täter wird als circa 35 Jahre alt und 1,90 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine Brille, dunkle Kleidung und eine Schirmmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 3623888 entgegen. (sei)