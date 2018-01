Mit Booten wie diesem fuhren die Kräfte der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im vergangenen Jahr 2050 Einsätzen auf Nord- und Ostsee. (Volker Kölling)

Der Text beim neuen „Bootschafter“ der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (GzRS) Till Demtrøder sitzt. Er wirbt an diesem Tag auf einer Kontrollfahrt für die Gesellschaft. Und der Schauspieler aus dem Großstadtrevier weiß als Segler selbst, was die Zahl von 2050 Einsätzen auf Nord- und Ostsee bedeutet. Für den 50-Jährigen wird außerdem der Kindheitstraum wahr, einmal mit einem Tochterboot hinten die Rampe eines Seenotrettungskreuzers hinunter zu rauschen. Für die Kameras springt Demtrøder sogar ins Wasser.

Es ist ein „Mann-über-Bord-Manöver“ mit Ansage bei Windstärke 5, zwei Meter hohen Wellen und schwarzen Schneeschauerwolken. Mehr als ein Dutzend Kameras sind auf Till Demtrøder gerichtet, als dieser sich in der Messe in seinen Überlebensanzug hineinzwängt.

Eine halbe Stunde zuvor präsentierte der Wahl-Hamburger noch die nüchternen Zahlen der Bilanz 2017: 58 Menschen hat die DGzRS aus Seenot gerettet, 432 vor drohenden Gefahren bewahrt, 467 Kranke und Verletzte gefahren. Demtrøder selbst hat erlebt, wie ein Verletzter nach seinem Absturz vom Kreidefelsen auf Rügen nur von einem DGzRS-Schlauchboot vom Felsenschelf gerettet werden konnte.

Zu jedem Einsatz eine Geschichte

Hinter jeder Zahl stecken ebenso viele Geschichten – auch hinter den 60 Schiffen und Booten, deren Besatzungen die Retter vor dem Schlimmsten bewahrt haben. DGzRS-Sprecher Christian Stipeldey berichtet vom Untergang einer Motorjacht vor Baltrum, dessen Mannschaft durch das Auftauchen des Schiffes mit dem roten Hansekreuz buchstäblich in letzter Sekunde geborgen werden konnte. Da ist der Brand auf einem Windpark-Versorgungsschiff, der durch die Medien ging – und die Familie samt Hund vor Peenemünde, die nach zwölf Stunden im Sommerwasser gesund gerettet wurde.

Schauspieler Till Demtrøder lässt sich von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bergen. (Volker Kölling)

Till Demtrøder hat auch gelernt, dass ihm die DGzRS sogar helfen würde, geriete er mit einer Charterjacht in internationalen Gewässern in Schwierigkeiten: In 201 Fällen hat die Bremer Rettungszentrale internationale Hilfseinsätze für Deutsche koordiniert. Christian Stipeldey: „Besonders im Gedächtnis geblieben ist der Brand auf einer deutschen Segeljacht mitten im Atlantik. Den beiden Seglern sind Fallschirmspringer zu Hilfe geeilt“, sogar ein Rettungsboot sei vom Helikopter aus abgeworfen worden.

Die DGzRS hat nicht nur die Berufsschifffahrt, Segler und Motorbootfahrer im Blick, sondern auch Sportler vom Angler bis zum Taucher: Über 10.000 Mal sei die neue, kostenlose Sicherheits-App „Safe Trx“ auf Mobiltelefone geladen worden, heißt es. Christian Stipeldey erläutert, wie die App die Route eines Wassersportlers mitplottet und so festhält, wo sich der Stand-up-Paddler, Kiter oder Surfer zuletzt befunden hat. Christian Stipeldey: „Wir hatten den Fall eines Kajakfahrers auf einer Sandbank vor Baltrum, auf den eine Frau am Strand aufmerksam gemacht hatte. Ein Anruf nach Auswertung der App und wir erfuhren, dass der Mann pausiert.“ Der beste Einsatz sei immer der, den die Seenotretter nicht fahren.

127.000 gefahrene Kilometer

Das trifft nicht für den Tag der Jahresbilanz zu: Da kommt es angesichts der mehr als 127.000 gefahrenen Kilometer der 59 DGzRS-Schiffe auf die paar Meilen von Cuxhaven bis vor Neuwerk nicht mehr an. Gemeinsam mit dem Flottenflaggschiff „Hermann Marwede“ legt der nagelneue Cuxhavener Seenotkreuzer „Anneliese Kramer“ ab, der erst im Sommer in Fahrt gegangen ist. Vormann Hanno Renner ist voll des Lobes für den Bau der Fassmer-Werft in Berne: „Auch wenn ich den viel diskutierten geschlossenen Fahrstand jetzt so sehe: Da fragt man sich, wie wir das vorher im Winter draußen auf der alten ,Hermann Helms‘ überhaupt ausgehalten haben. Das war ja wie Cabriofahren im Winter, nur schlimmer.“ Jetzt sei die Kommunikation innerhalb der Mannschaft und damit auch die Koordination der Einsätze viel einfacher – und die Arbeit weniger anstrengend.

Wie viel Power der Neubau ins Wasser bringen kann, beweist die Crew der „Anneliese Kramer“, indem sie das 28 Meter lange Schiff mit voller Geschwindigkeit von 24 Knoten in der Hecksee der „Hermann Marwede“ surfen lässt. Die Kameraleute der Medienteams haben fast vergessen, dass da heute noch einer baden gehen wollte: Till Demtrøder trägt inzwischen auch eine Rettungsweste über dem Überlebensanzug. Kaum steht die „Hermann Marwede“, rutscht das Tochterboot „Verena“ die Rampe runter. Drei Minuten später hechtet der Schauspieler ohne zu zögern über Bord. Er hat vier Minuten in der viereinhalb Grad kalten Nordsee, bevor ihn Dominik Holtmeier und Sven Wittklo mit ihrem speziellen Rettungsnetz praktisch wie einen Fisch über den Gummiring des Festkielschlauchbootes ziehen.

Kontrolle der Ausrüstung

Als das kleine Boot die Heckwanne des großen Seenotrettungskreuzers hochjagt, steht da ein Mann mit doppelten Victoryzeichen vor den Blitzlichtern. Till Demtrøder: „Ich hätte nicht erwartet, dass man es in dem Trockenanzug so komfortabel hat. Was gestört hat, war die Schwimmweste, weil die auch die Sicht einschränkt. Das Teil ist aber unerlässlich, weil es einen im Fall einer Ohnmacht auf die richtige Seite dreht.“ Für seine eigene Segelei mit Freunden auf Charterschiffen hat er gelernt, wie wichtig die Kontrolle der Ausrüstung ist: „Damit im Ernstfall nichts schiefgeht und alle wissen, was zu tun ist, braucht man eine Einweisung in die Sicherheitsausrüstung.“ Im 153. Jahr ihres Bestehens bietet die DGzRS als rein aus Spenden finanzierte Organisation zur Vorbeugung von Seenotfällen die richtige Ausrüstung auch im Internet an: unter www.sicher-auf-see.de.