Der Angriff am Bremer Hauptbahnhof wurde von der Videoüberwachung erfasst. (Frank Thomas Koch)

Erneut hat die Videoüberwachung am Bremer Hauptbahnhof die Polizei schnell zum Erfolg geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 58-Jähriger am Sonntagabend vor dem Hauptbahnhof von zwei Personen zusammengeschlagen und getreten worden. In der Nähe des Bahnhofs wurden die Beamten fündig und nahmen einen 34-Jährigen fest, seine 41 Jahre alte Begleiterin stellte sich vor Ort den Beamten. Zeugenangaben zufolge soll der 58-Jährige vor der Tat die Frau belästigt haben. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden Schläger wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erst Mitte September war es zu einem ähnlichen Vorfall vor dem Hauptbahnhof gekommen. Damals sollen ein 25-Jähriger und eine 14-Jährige einer am Boden liegenden Person gegen den Kopf getreten haben. Die beiden Täter wurden ebenfalls durch die Videoüberwachung am Hauptbahnhof überführt. (sei)