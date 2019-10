Bereits auf dem Parkplatz des Supermarktes war es zu einem ersten Streit gekommen. (Patrick Seeger/dpa)

Eine 59 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag von zwei Unbekannten zunächst vor und anschließend in einem Supermarkt an der Vahrer Straße in Hemelingen attackiert worden. Nach Angaben der Bremer Polizei war die 59-Jährige gegen 11.30 Uhr zunächst auf dem Parkplatz mit einer unbekannten Frau in einen Streit geraten. Bereits dabei soll es zu ersten Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Kurz darauf wurde die 59-Jährige im Supermarkt von einem Mann mehrfach geschlagen und gewürgt. Eine Mitarbeiterin und eine Kundin griffen ein, sodass der Mann von seinem Opfer abließ und gemeinsam mit der Unbekannten vom Parkplatz den Supermarkt verließ. Die 59-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den zwei Unbekannten dauern an. (sei)