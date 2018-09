Die Teilnehmer taten ihre Meinung auf verschiedensten Plakaten kund. (Jan Thinius-Heemann)

Die Botschaft ist klar: „Hambacher Forst bleibt“. Rund 600 Teilnehmer haben am Sonnabend in Bremen gegen die Rodung des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Veranstalter und Polizei bestätigten die Teilnehmerzahlen. Die Demonstranten zogen von 12 bis 16 Uhr vom Hauptbahnhof über den Brill durch die Innenstadt, die Demo endete am Ziegenmarkt. An mehreren Stationen, unter anderem am Brill, gab es Kundgebungen, bei denen Redner sich gegen die Rodung des Waldes aussprachen und solidarisch mit dessen Besetzern erklärten.

Die Veranstaltung verlief, abgesehen von kleineren Verkehrsstaus in der Innenstadt, ohne Zwischenfälle und war die ganze Zeit über friedlich, wie die Polizei Bremen mitteilte.