60.000 Euro Schaden sind am Montagmorgen bei einem Brand einer Dachgeschosswohnung an der Gastfeldstraße in der Neustadt entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen waren gegen 6 Uhr aus noch ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände der Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Mit 37 Einsätzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Brand, der nach rund 90 Minuten gelöscht war. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. (sei)