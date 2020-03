Am Dienstag ist es zu einem Unfall in Bremen Mitte gekommen. (Florian Schwiegershausen)

In der Bremer Innenstadt ist es am späten Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde dabei von einem Auto erfasst und getötet, wie ein Sprecher der Bremer Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Unfallfahrer war zunächst flüchtig, konnte aber 15 Minuten später von der Polizei festgenommen werden.

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Außer der Schleifmühle/Dobbenweg schräg gegenüber von der ehemaligen Centauren-Apotheke. Durch den unmittelbaren Notruf eines Anwohners bei der Polizei und durch weitere Hinweise von Passanten konnten die Beamten schnell reagieren und den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Der Anwohner, der den Notruf abgegeben hatte, sagte dem WESER-KURIER: „Ich war in der Wohnung und hatte draußen plötzlich einen Knall gehört. Der war so heftig, als ob ein Lkw mit irgendetwas zusammengestoßen ist. Dann lag dort jemand auf der Straße. Ich rief gegen 20.49 Uhr den Notruf. Passanten schoben schnell die große gelbe Mülltonne auf Rollen vom Gehweg auf die Straße - als Schutz, damit nicht noch ein anderes Auto den Mann überfährt.“

Polizei mit Großaufgebot am Unfallort

In wenigen Minuten war die Polizei mit zehn Einsatzfahrzeugen am Tatort, um den Dobben weiträumig abzusperren. Notarzt und Sanitäter konnten für den Mann nichts mehr tun, er verstarb noch an der Unfallstelle. Nachdem der mutmaßliche Unfallfahrer festgenommen wurde, ließ die Polizei einen weißen Audi-SUV abschleppen, der unter dem Concordia-Tunnel geparkt war. Inwieweit es sich dabei um das Unfallfahrzeug handelt, ist bisher unklar.

Auch nach 23 Uhr kam es im Bereich Am Dobben/Außer der Schleifmühle noch zu Verkehrseinschränkungen.

Zum Alter des Unfalltoten konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Weitere Informationen wird die Polizei voraussichtlich im Laufe des Mittwochs bekanntgeben.

