Der Prozess wird am 14. Mai um 9.15 Uhr fortgesetzt. (dpa)

Mit großer Brutalität soll ein 63-Jähriger in Bremen zwei alte Frauen ausgeraubt haben. Seit Montag steht der Mann vor dem Landgericht. "Schwerer Raub" lautet die Anklage. Am 7. November vergangenen Jahres soll der Angeklagte in der Karl-Lerbs-Straße (Neustadt) eine 90-jährige Frau in ihre Wohnung gedrängt und dort mit vorgehaltener Pistole Geld von ihr gefordert haben.

Dabei habe er ihr mit der Faust und dem Griff seiner Waffe mehrfach gegen den Kopf geschlagen, heißt es in der Anklageschrift. Zudem habe er ihr ein Sofakissen auf den Mund gedrückt, wodurch die Frau Todesängste erlitt. Durch die Schläge trug sie Blutergüsse im Gesicht und an den Armen sowie Risswunden am Ohr davon.

Die zweite Straftat, die dem Angeklagten vorgeworfen wird, datiert bereits vom 2. Januar 2016. Damals soll er eine 92-Jährige in ihrer Wohnung in der Großen Weidestraße (Bahnhofsvorstadt) in einen Sessel gestoßen und sie mit Klebeband gefesselt haben. Danach stahl er Geld aus ihrem Portemonnaie. Am Montag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Der 63-Jährige äußerte sich hierzu nicht. Der Prozess wird am 14. Mai um 9.15 Uhr fortgesetzt.