Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) (Federico Gambarini/ dpa)

Ein 64-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Rennrad in Bremen-Obervieland gestürzt. Er war auf dem Arster Weserdamm Richtung A1 unterwegs und kam im Bereich der Bootsanlegestelle zu Fall. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und war zwischenzeitlich lebensgefährlich verletzt.

Kurz vor dem Sturz fuhr ein Mann an dem Anleger vorbei. Die Polizei sucht jetzt nach ihm als Zeugen. Auch Andere, die etwas zu dem Unfallhergang sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0421 362-14850 zu melden. (hee)