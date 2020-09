Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus. (Andreas Gebert)

Ein 65-Jähriger wurde am Samstag bei einem Unfall in Blumenthal lebensgefährlich verletzt. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der Mann am Morgen auf der Turnerstraße in Richtung Bundesstraße 74. In Höhe des Bahnüberganges kam er vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Laternenmast und einen Holzzaun.

Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Turnerstraße und kurzfristig auch der Bahnverkehr gesperrt.