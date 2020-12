In Lesum ist es am Freitag zu einem Einsatz gekommen, bei dem ein Mann durch einen Polizisten schwer verletzt wurde. (Christian Kosak)

Im Bremer Norden ist am Freitagabend ein 65 Jahre alter Mann durch einen Polizeischuss verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 21.40 Uhr zu einer sogenannten akuten Bedrohungssituation in die Straße „Auf dem Halm“ in Burglesum gerufen. Hier trafen die Beamten auf den 65-Jährigen, der einen 22-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Die Einsatzkräfte forderten den Mann mehrfach auf, das Messer abzulegen. Der Mann rannte jedoch unvermittelt mit dem Messer in der Hand auf einen Polizisten zu. Dabei kam es zur Abgabe des Schusses. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann den 22-Jährigen bedrohte, ist aktuell unklar. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat die Ermittlungen übernommen. Gegen die Polizisten wurden ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat gefilmt haben, sich bei der Staatsanwaltschaft Bremen zu melden und die Videos nicht zu veröffentlichen.

++ Aktualisiert um 10.36 Uhr ++