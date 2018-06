Der 65-Jährige brachte die Frau im Haupteingang des Bahnhofs zu Fall. (Christian Walter)

Ohne ersichtlichen Grund hat ein 65 Jahre alter Mann einer Frau am Donnerstagnachmittag am Hauptausgang des Bremer Hauptbahnhofs ein Bein gestellt und die 61-Jährige dabei erheblich verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.40 Uhr, die beiden Personen hätten sich nicht gekannt. Die Frau musste mit Verletzungen am Arm in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem sich einige Zeugen gemeldet hatten und Videos ausgewertet wurden, nahm die Bundespolizei den Mann wenig später im Bahnhof fest. Die Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann im Vorbeigehen der 61-Jährigen offenbar grundlos ein Bein stellte und sich anschließend kommentarlos entfernte.

Wieso er die Frau zu Fall brachte, ist noch unklar - der 65-Jährige verweigerte die Aussage und wurde am Abend entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (sei)