Nur jede dritte Dose von Astra-Zeneca wurde bislang in Bremen verimpft. (Sven Hoppe)

Bis Ende vergangener Woche waren bundesweit etwa 15 Prozent des Impfstoffs von Astra-Zeneca verimpft. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Der Stau an nicht genutzten Dosen könnte zum Ende dieser Woche womöglich noch wachsen: Bis Donnerstag sollen knapp 1,1 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs geliefert werden, wie aus einer im Internet veröffentlichten Liste des Ministeriums hervorgeht. Damit erhöht sich die Liefermenge auf fast 3,2 Millionen. Mit 34 Prozent (Stand Dienstag) liegt die Quote der 5767 verimpften Astra-Zeneca-Dosen im Land Bremen über dem Bundesdurchschnitt, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt – 4800 der insgesamt 16.800 Impfdosen wurden allerdings an diesem Dienstag geliefert. Bremen hatte am Freitag begonnen, Erzieherinnen und Erzieher mit dem Astra-Zeneca-Vakzin zu impfen, das bislang nur bis zum Alter von 64 Jahren zugelassen ist.

Wie sieht es bei den anderen Impfstoffen aus? Von dem Biontech-Vakzin wurden laut der Behörde bislang knapp 76 Prozent verimpft, das entspricht 49.954 von 66.105 Dosen – 11.700 davon wurden am Montag geliefert. Die aktuelle Bilanz für Moderna: eine Quote von 29 Prozent, das entspricht 3148 von 10.800 Dosen. 6000 Dosen wurden am vergangenen Freitag geliefert.

Bis zum 1. April kann Bremen nach den Lieferangaben der Hersteller weitere 35.100 Impfdosen von Biontech, 28.800 von Astra-Zeneca und 7400 von Moderna erwarten. Mit 71.300 Impfdosen kämen dadurch im März ungefähr so viele Impfdosen ins Land Bremen wie bislang insgesamt seit dem 27. Dezember. In Niedersachsen liegt die Astra-Zeneca-Quote bei etwa 20 Prozent, wie aus einem Vergleich der bislang gelieferten und der verimpften Dosen hervorgeht. Für Niedersachsen lauten die Zahlen der angekündigten Lieferungen für März 421.200 Impfdosen von Biontech, 333.600 von Astra-Zeneca und 104.600 von Moderna. Diese zusammen 859.600 angekündigten Impfdosen wären über 100.000 mehr als bislang nach Niedersachsen geliefert wurde.

Im bundesweiten Ländervergleich liegt Bremen bei den Impfungen auf Rang vier. Mit Stand vom 1. März haben hier 5,52 Prozent der Bevölkerung mindestens die erste Impfung erhalten. Niedersachsen belegt mit 4,71 Prozent Platz 14.