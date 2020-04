Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in der Östlichen Vorstadt versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus einzubrechen. Doch der 67-jährigen Bewohnerin gelang es, den Mann in die Flucht zu schlagen. (Sebi Berens)

Eine 67-jährige Frau konnte am frühen Donnerstagmorgen einen Angreifer in die Flucht schlagen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Mann, mit Gewalt in das Haus der Frau am Ederweg in der Östlichen Vorstadt zu gelangen.

Der Mann klingelte gegen 5.30 Uhr an der Haustür. Als die Bewohnerin die Tür öffnete, wurde sie sofort von dem Angreifer am Arm gepackt, schildert die Polizei das Szenario. Bei dem anschließenden Gerangel soll der Täter versucht haben, die Frau aus ihrem Haus zu ziehen.

Als die 67-Jährige sich wehrte und um Hilfe schrie, ergriff der Mann die Flucht über den Lenneweg in Richtung Wupperstraße, so die Beamten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Daunenweste, Jeans und Turnschuhen bekleidet und hatte eine dunkle Sporttasche dabei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0421) 362 3888.