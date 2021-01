Ehemann verlor Kontrolle über das Auto

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

67-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall in der Neustadt

Jan-Felix Jasch

Nachdem eine 67-Jährige am Samstag bei einem Unfall in der Neustadt überfahren wurde, starb sie nun an den Folgen. Ihr Ehemann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.