In Hemelingen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

67-Jährige überrascht Einbrecher

Am Sonntagabend brachen zwei unbekannte Verdächtige bei einer 67 Jahre alten Dame in Hemelingen ein. Als die Hausbesitzerin die Einbrecher vertreiben wollte, gingen diese sie körperlich an.