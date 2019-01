Verkehrsunfall in Horn-Lehe

68-Jährige fährt in Gegenverkehr – und schwebt in Lebensgefahr

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag in Horn-Lehe mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr gekommen – mit Folgen. Sie verursachte einen Verkehrsunfall und verletzte sich dabei lebensgefährlich.