70 Jahre Menschenrechte: Darüber diskutierten Renke Brahms, Karoline Linnert, Moritz Döb­ler, Christopher Duis, Eva Senghaas-Knob­loch und Erhard Mische (von links) im Festsaal der Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben, ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Herkunft. Das gilt international seit dem 10. Dezember 1948. Vor 70 Jahren nahm die Vollversammlung der Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ an. In der Bürgerschaft war die Bedeutung der Charta das Thema einer Diskussion. Sie bildete den Abschluss eine Reihe von Vorträgen über einzelne Artikel, die Experten in den vergangenen Wochen im Haus der Wissenschaft gehalten hatten.

Ließe sich eine Erklärung der Menschenrechte heute auch noch schreiben? Was sind in einer globalisierten Welt besonders große Gefahren dafür, dass Menschenrechte missachtet werden? Das wollte Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER als Moderator von den Rednern auf dem Podium im Festsaal wissen. „Leider sind die 30 Artikel nicht immer Selbstläufer. Es gibt Diskriminierung, Folter und Armut sind Probleme“, hatte Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) schon in seiner Vorrede gesagt. „Zivilcourage ist und bleibt ein gefragtes Gut.“

Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), die zusammen mit Professorin Eva Senghaas-Knobloch, Christopher Duis vom Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk, Pastor Renke Brahms und Erhard Mische von Amnesty International diskutierte, nannte die Gleichgültigkeit als großes Risiko. „Wir leben in einer Zeit, in der die Erinnerung an die Barbarei verblasst.

Eine „kohärente Politik“ auf internationaler Ebene

Es muss wieder eine Rückbesinnung darauf geben, dass alle Menschen mit den gleichen Rechten und Möglichkeiten ausgestattet werden sollten.“ Eva Senghaas-Knob­loch verwies angesichts von immer stärker auseinanderdriftenden politischen Positionen darauf, dass es eine „kohärente Politik“ auf internationaler Ebene geben müsse. „Zwei Mal hat die Weltgemeinschaft nur aus unglaublichen Katastrophen gelernt.“

Dass Menschenrechte noch nicht überall auf der Welt, manchmal nicht einmal hier, uneingeschränkt gelten, betonten auch die Bremer Grünen. „Weltweit werden die Rechte von Menschen schwer verletzt: in China, Mexiko oder Russland, im Iran, in der Türkei oder bei der Flüchtlingsabwehr im Süden Italiens oder Spaniens. In Deutschland wird das Asylrecht in Frage gestellt, Menschen immer noch diskriminiert“, sagte Landesvorstand Hermann Kuhn.

Die Linken beantragten, dass sich Bremen den „solidarischen Städten“ anschließt. Dem Netzwerk gehören kanadische und US-Me­tropolen, aber auch europäische Städte wie Barcelona, Oxford und Palermo an. Sie verpflichten sich, auf die Gleichbehandlung ihrer Einwohner zu achten. „Wir wollen, dass Bremen ausdefiniert, was eine solidarische Stadt, die die Menschenrechte wahrt, bedeutet“, sagte Fraktionsmitglied Sofia Leonidakis.