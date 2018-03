Wabeq-Geschäftsführer Ernst Schütte (rechts) und Architekt Frank Sieber haben gemeinsam schon mehrere Bauvorhaben realisiert. Das Projekt an der Seewenjestraße ist für sie ein ganz besonderes – zumal die Wabeq im kommenden Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. (scheitz)

Kurz vor Weihnachten ist die Brandruine an der Seewenjestraße 77 abgerissen worden. Der Flachbau war 1980 als Ortsamts-Dienstsitz errichtet worden; bis zu seinem Umzug an die Elisabethstraße im Jahr 1987 war das Ortsamt dort ansässig. Später zog ein Hort der evangelischen Gemeinde in das Gebäude und schließlich ein salafistischer Verein, der vor rund drei Jahren vom Innensenator verboten wurde. Im April 2016 ist das Gebäude abgebrannt und es gab seitdem verschiedene Gerüchte zu möglichen neuen Nutzern. So war zum Beispiel von einer Kita die Rede und auch der Turn- und Rasensportverein (Tura) soll interessiert gewesen sein. Nun hat die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq) – die die Brandruine abgerissen hat – das Nachbargrundstück gekauft und im Gröpelinger Bauausschuss ihre Pläne dafür vorgestellt: Sie will dort 70 Wohnungen mit unterschiedlichen Zuschnitten von einem bis zu fünf Zimmern bauen.

„Wohnen in Vielfalt“ hat sie dieses ambitionierte Vorhaben überschrieben. Ein passender Projektname, ist Wabeq-Geschäftsführer Ernst Schütte überzeugt. Denn in die drei Gebäude sollen später einmal Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft einziehen. Überwiegend denken die Planer dabei an eine Zielgruppe „mit kleiner Brieftasche“; angestrebt ist Schütte zufolge aber eine gute Durchmischung der Bewohnerschaft. „Wir wollen auch anderen Menschen etwas anbieten, die selber ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, sagt er.

Drei bis vier Etagen

Die erste – noch recht grobe – Planung zur Anordnung des Gebäude-Ensembles stammt von dem Bremer Architekten Frank Sieber. Er hat schon mehrfach mit der Wabeq zusammengearbeitet, etwa bei dem Neubau der Hoffnungskirche an der Waller Heerstraße gleich neben dem Wabeq-Sitz oder auch bei der Bunten Berse an der Ecke Gröpelinger Heerstraße / Bersestraße. Nachdem die Idee, an dieser Stelle Wohnungen zu bauen, bei Bremens Stadtplanern gut ankam, hat Sieber in enger Abstimmung mit ihnen die städtebauliche Figur erarbeitet.

Somit steht nun fest: Es soll drei bis vier Etagen und ein Staffelgeschoss geben, wobei der Gebäudekomplex nach vorne zur Seewenjestraße hin etwas höher als nach hinten hin ist. Spielmöglichkeiten für Kinder soll es geben; Höfe und Plätze sind bereits angeordnet worden. Wie allerdings zum Beispiel das Dach oder die Fassaden konkret aussehen werden, das ist wiederum noch nicht entschieden. Eine gute Nachricht gibt es aber schon: „Wir werden keinen einzigen Baum fällen, und es gibt auf dem Grundstück einige.“

Noch befinden sich auf dem Grundstück 92 mehr oder weniger baufällige Garagen, die gerade von den Planern unter die Lupe genommen werden. Sie gehen Sieber zufolge dabei nicht davon aus, dass in jeder Garage tatsächlich auch ein Auto steht. So seien in einem Großteil davon offenbar kleine Werkstätten untergebracht oder es würden dort Möbel oder Fahrräder gelagert. „Wenn dort allerdings Leute aus der direkten Umgebung ihre Autos parken, dann müssen wir dafür Ersatz schaffen“, so Sieber.

Rein formal gilt das Grundstück aktuell noch als Gewerbefläche; bis vor einigen Jahren befand sich dort eine Tankstelle. Sie ist komplett abgerissen worden und hat offenbar auch keine Spuren hinterlassen: Erste Bodenproben haben Sieber zufolge ergeben, dass dort keine Schadstoffe das Erdreich belasten. Problematischer sei es im hinteren Teil, der einst ein Trümmergrundstück war. Ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren soll demnächst auf den Weg gebracht werden. „Mit viel Glück“ könnten die Unterlagen im September oder Oktober öffentlich ausgelegt werden, so Sieber. Ernst Schütte ergänzt: „Unser Plan ist, im Frühjahr anzufangen zu bauen.“