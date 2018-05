Ein 70-Jähriger wurde in der Nähe des Bahnhofs überfallen. (dpa)

Ein 70-jähriger Mann wurde am Mittwochabend nach dem Verlassen eines Lokals in der Bahnhofstraße so heftig niedergeschlagen, dass er schwere Kopfverletzungen erlitt, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 70-jährige das Lokal, das sich zwischen Breitenweg und Herdentorsteinweg befindet, gegen 21.30 Uhr. Die Tat ereignete sich an der Ecke Bahnhofstraße/Herdentorsteinweg, wo er von einem unbekannten Mann zu Boden geschlagen worde. Der Renter musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter konnte durch die Bahnhofstraße flüchten.

Er wird als schlank beschrieben und war dunkel gekleidet. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben könne. Der Kriminaldauerdienst nimmt diese unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.