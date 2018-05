Die Polizei sucht Zeugen und hat eine Belohnung ausgesetzt. (dpa)

Anfang Mai war ein 70-jähriger Geschäftsmann in der Bahnhofsvorstadt angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Elf Tage später starb er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Für Hinweise die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung des Täters führen, lobt die Staatsanwaltschaft Bremen nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus.

Opfer war in einem Lokal in der Bahnhofstraße

Der 70-jährige Bremer besuchte am 2. Mai ein Lokal in der Bahnhofstraße, dass sich zwischen dem Breitenweg und dem Herdentorsteinweg befindet. Im Verlaufe des Abends verließ er das Lokal und ging in Richtung Herdentorsteinweg. In Höhe des Europahauses (Eckhaus mit der Hausnummer 49, gegenüber vom Hillmannkomplex) schlug ihn ein Unbekannter nach kurzer verbaler Auseinandersetzung zu Boden. Dabei erlitt der 70-Jährige so schwere Verletzungen, dass er elf Tage später verstarb.

Laut Polizei flüchtete vom Tatort ein Mann, der ein dunkles Oberteil trug und etwa 1,85 Meter groß ist. Außerdem soll er eine helle Plastiktüte oder einen Briefumschlag dabei gehabt haben. Nach der Tat lief der Verdächtige über den Herdentorsteinweg nach links in die Bahnhofstraße. Der Schwerverletzte wurde in Höhe des Eckhauses Herdentorsteinweg 49 aufgefunden. Zum Tatzeitpunkt waren viele Menschen an dem Ort. Unter anderem saßen im Außenbereich einer nahegelegenen Baguetterie viele Gäste.

Polizei bittet um Hinweise

Wer am 2. Mai in der Zeit zwischen 21.30 und 21.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei. Außerdem suchen die Beamten zwei Ersthelfer, die sich um den Verletzten kümmerten.

Die Bremer Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0421 362 3888 entgegen. (par)