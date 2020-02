Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib eines seit Mittwochabend vermissten Senioren aus der Neustadt. (dpa)

Seit Mitte Dezember wurde ein 71-Jähriger vermisst. Er war in einer Wohneinrichtung in der Bremer Neustadt untergebracht. Mitte Dezember hatte er die Einrichtung an der Gastfeldstraße verlassen und wurde kurz darauf noch in einer nahegelegenen Billardhalle gesehen. Danach fehlte jede Spur. Nun teilte die Polizei mit, dass der Mann im Bereich Stuhr tot aufgefunden wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen demnach nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Der Vermisste war stark dement und desorientiert, aber sehr agil und beweglich, so die Polizei im Dezember.