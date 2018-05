Der Mann trug neben Brandbeschleuiniger auch einen Flambierbrenner bei sich, der übrlicherweise in der Küche zum Einsatz kommt. (Symbolbild) (imago)

Ein Etablissement in Bremerhaven-Lehe hat einen 75-Jährigen am Mittwoch am Eingang abgewiesen, weil er dort Hausverbot hat. Daraufhin verließ der wütend das Lokal und kehrte wenig später mit einer Flasche Brandbeschleuniger und einem Crème Brûlée-Brenner in der Hand zurück. Wie die Polizei Bremerhaven berichtet, habe er mit der Flasche mehrmals in Richtung der Bediensteten gesprüht.

Daraufhin habe sich ein Security-Mann eingeschaltet und sein Pfefferspray eingesetzt, weil er befürchtete, der ungebetene Gast würde das Lokal abbrennen. Dabei wurde der 75-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (var)