Der Mann wurde von zwei Kontrolleuren bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. (Sarah Rauch)

Ein 77 Jahre alter Mann hat am Mittwochmittag zwei etwa zehn Jahre alte Mädchen in Huchting sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei waren zwei Fahrgastkontrolleure der Straßenbahnlinie 8 gegen 13.15 Uhr im Bereich der Wendeschleife am Roland-Center auf den Mann aufmerksam geworden. Dort zog er sich das Hosenbein seiner Shorts hoch und berührte sich im Intimbereich. Die beiden Kontrolleure hielten den Mann daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 77-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Während des Einsatzes verließen die beiden Mädchen die Straßenbahn in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Eltern der Kinder sich unter 0421 / 362 38 88 zu melden. (sei)