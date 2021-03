Während ihrer Zeit an einer Fachschule sollen angehende Erzieherinnen in Bremen künftig Aufstiegs-Bafög beziehen können. (Uwe Anspach, DPA)

Um den weiteren Kita-Ausbau zu stemmen, braucht Bremen vor allem genug Personal. Erzieherinnen und Erzieher werden dringend gesucht. Um den Beruf attraktiver zu machen, soll nun in Bremen eine vergütete Ausbildung möglich werden. Dabei sollen die Auszubildenden mit rund 780 Euro im Monat ihren Lebensunterhalt bestreiten können, während sie eine Fachschule besuchen. Das soll mit Mitteln des Bundes funktionieren. Möglich wird dies laut Bildungsbehörde durch Neuregelungen beim sogenannten Aufstiegs-Bafög. Diese Bafög-Variante soll berufliche Bildung fördern und muss nicht zurückgezahlt werden.

Das neue Ausbildungsformat für Erzieherinnen nennt sich „integrierte Regelausbildung“, kurz „Inra“. Es soll der Behörde zufolge in Bremen zum Schuljahr 2021/22 an den öffentlichen Fachschulen des Landes eingeführt werden. Die Neuerung ist an diesem Mittwoch Thema in der Bildungsdeputation. Die Inra-Ausbildung soll drei Jahre dauern: zwei Jahre an einer Fachschule plus ein Anerkennungsjahr in einer Kita. Im Anerkennungsjahr bekommen die Auszubildenden etwa 1600 Euro brutto.

Lange war die Erzieher-Ausbildung unbezahlt, die Auszubildenden bekamen während ihrer Zeit an einer Fachschule kein Geld. Dann entwickelte Bremen einen bezahlten Ausbildungsweg, die praxisintegrierte Ausbildung (PiA). Hier verdient man während der dreijährigen Ausbildung zwischen 1140 und 1300 Euro pro Monat. Die Plätze im Projekt PiA sind aber begrenzt, es werden jeweils 50 Personen aufgenommen, die sich verpflichten, nach der Ausbildung vier Jahre in Bremen zu arbeiten. Zuletzt hatte Bremen für alle anderen angehenden Erzieherinnen und Erzieher zumindest eine monatliche Bildungsprämie von 300 Euro eingeführt. Nun soll ihr Monatseinkommen auf 783 Euro steigen.

Bildungspolitikerin Miriam Strunge (Linke) wertet Inra als erhebliche Verbesserung: „Alle angehenden Erzieherinnen und Erzieher in Bremen können dieses Modell nutzen“, betont sie. Dies steigere die Attraktivität der Ausbildung. „Der Erzieher-Beruf steht in Konkurrenz zu anderen Berufen, bei denen fast immer die Ausbildung vergütet ist.“ Sie hofft, durch die Vergütung junge Menschen für Kitas zu gewinnen, die eine unbezahlte Ausbildung nicht machen würden. Für Strunge bleibt es aber dennoch wichtig, das Projekt PiA fortzusetzen: Dieses sei besonders für ältere Quereinsteiger interessant, die vielleicht selbst eine Familie haben und sie mit 780 Euro nicht finanzieren könnten.