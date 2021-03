Woher kommen bloß diese Abbuchungen? Für Opfer von Identitätsdiebstahl kann es dicke kommen. (Christin Klose / dpa)

Anfangs war André Rustmark* nur völlig überrascht, als ihm per Post die Rechnung des Versandhauses Alba Moda ins Haus schneite. „Ich hatte noch nie von dem Laden gehört“, erzählt der Bremer. Doch spätestens bei dem Begriff „Zahlungserinnerung“ wich die Überraschung dem Ärger. „Das war keine Rechnung. Und da stand auch nicht, was ich angeblich bestellt haben sollte.“ Stattdessen nur der Hinweis: „Ihr Kundenkonto weist eine Lücke von 788 Euro auf.“

Was tun? „Mein erster Impuls war: Ab in den Papierkorb.“ Andererseits wirkte das Schreiben durchaus echt. Er habe dann versucht, bei dem Unternehmen anzurufen. „Ich bin in einem Callcenter gelandet. Aber da hat man mir keine Auskunft gegeben, weil mein Geburtsdatum nicht mit dem in meiner angeblichen Kundenkartei übereinstimmte.“

„Dann rutscht mir doch den Buckel runter“, umschreibt der 51-Jährige seinen zweiten Impuls. Da ihm aber schwante, dass er Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden war, und jemand unter seinem Namen Waren bestellt hatte, machte er sich im Internet und bei der Verbraucherzentrale über diese Art des Betruges schlau. Schließlich habe er einen Musterbrief der Verbraucherzentrale Bremen für solche Betrügereien an Alba Moda geschickt. „Anzeige habe ich noch nicht erstattet. Ich wollte erst mal abwarten, was auf den Brief hin passiert.“

Doch eine Antwort bekam Rustmark nicht. Stattdessen erhielt er zwei weitere Mahnungen. „Da habe ich das Ganze dann vorsichtshalber doch bei der Polizei angezeigt.“ Wenig später dann die dritte Mahnung, verbunden mit dem Hinweis, dass der Vorgang jetzt an die Rechtsabteilung des Hauses weitergeleitet worden sei. „Inzwischen sollte ich inklusive Mahngebühren übrigens schon 831 Euro zahlen.“ Wofür, habe er nach wie vor nicht gewusst.

Das wurde erst geklärt, als sich besagte Rechtsabteilung telefonisch bei ihm meldete. Angeblich hatte er eine „Königskette“ gekauft, 50 Zentimeter lang, aus 585er Gold. Anhand des Lieferbeleges der DHL wurde ihm auch mitgeteilt, wohin die Kette geschickt worden war. Tatsächlich an eine Adresse in seiner Straße. „Allerdings stimmte die Hausnummer nicht. Das Paket ging an ein Haus, das verkauft werden soll. Da wohnt im Moment niemand.“ Dort warf die DHL offenbar die Abholkarte in den Briefkasten und die Betrüger holten damit dann das Paket bei der Post ab. „Vermutlich mit einer Vollmacht, die mit meiner angeblichen Unterschrift versehen war. Das können die ja nicht kontrollieren.“

Leichtes Spiel für die Betrüger

Letztlich konnte der 51-Jährige die Angelegenheit mit der Rechtsabteilung des Versandhauses klären und musste nicht zahlen. „Die haben den Identitätsdiebstahl anerkannt und mein vermeintliches Kundenkonto mit einem Sperrvermerk versehen.“ André Rustmark ärgert sich trotzdem. Die Versandhäuser würden es den Betrügern offensichtlich relativ leicht machen, „aber ich habe dann hinterher die Scherereien und muss beweisen, dass ich die Kette nicht bestellt habe“.

Hinzu käme noch wochenlang das mulmige Gefühl, wie das Ganze wohl ausgehen wird und ob da eventuell noch mehr kommt. "Da entgleitet einem tatsächlich so ein wenig die Kontrolle über die eigene Identität.

Womit Rustmark nicht alleine steht. Der wirtschaftliche Schaden bei dieser Art von Betrügereien sei eine Sache, sagt Jürgen Osmers, Leiter der Direktion Kriminalpolizei in Bremen. Darüber hinaus litten die betroffenen Menschen aber häufig stark darunter, dass ihr Name bei den fingierten Bestellungen missbraucht wird und sie sich immer wieder mit unberechtigten Geldforderungen auseinandersetzen müssen.

„Für das Jahr 2020 stellen wir in Bremen steigende Fallzahlen insgesamt für den Bereich Waren- und Warenkreditbetrug fest", erklärt Osmers. Es bestünden immer wieder neue Tatgelegenheitsstrukturen, die von der Täterseite findig ausgenutzt werden. Wozu die häufig unsicheren Verfahrensweisen der Versandhäuser und im Zustellungsprozess ebenso einen Beitrag leisteten, wie das teilweise leichtfertige Verhalten der Opfer im Umgang mit persönlichen Daten.

Die zur Klingel-Gruppe gehörende Alba Moda Gmbh hat sich trotz mehrfacher Rückfrage des WESER-KURIER nicht zu diesem Vorfall geäußert. Die Polizei gab an, dass es 2020 drei Strafanzeigen dieses Versandhändlers gegen unbekannt in Bremen gab.

*Name geändert