Immer schön oben bleiben, doch das ist gar nicht so einfach auf so einem hydraulischen Stier. Aber die Teilnehmer hatten ihren Spaß dabei – und die Zuschauer auch. (Frank Thomas Koch)

Einmal pro Jahr strebt die Landjugend der Stadt Bremen entgegen. Mit Reisebussen treffen sie ein, manch einer soll sogar den Trecker benutzen. Aus Nah und Fern eilen die jungen Leute herbei, auch aus dem Ausland, aus den Niederlanden und Dänemark kommen sie, um bei der legendären Quotenfete endlich mal die Sau rauszulassen. Bis in die frühen Morgenstunden herrscht dann Partystimmung in der ÖVB-Arena. Auf der Bühne wummern die Bässe, bei „traditionellen Spielen“ ergötzt sich das Partyvolk im Wettmelken, Milchkannenstemmen und Bullenreiten.

So auch an diesem Sonnabend. Die zehnte Auflage der Quotenfete war wie in den beiden Vorjahren frühzeitig ausverkauft, insgesamt 8000 Tickets gingen über den Tresen. Damit ist das Megaevent laut Veranstalter „Deutschlands größte Landjugendfete“. Oder vielleicht sogar mehr als das, nämlich die „größte Landjugendparty des Universums“. Beim Gebrauch der Superlativen sind die Veranstalterangaben nicht ganz eindeutig. Der gewöhnliche Stadtmensch hat auf den Quotenfeten eher nichts zu suchen.

Schon im Vorfeld war eine mitunter konfrontative Selbstvergewisserung zu beobachten. Dabei scheint der Alkoholkonsum eine nicht unmaßgebliche Rolle zu spielen. Mit einem feinen Gespür für untergründigen Humor bekannte der Veranstalter auf seiner Website, die Quotenfete sei „voll voll – im doppeldeutigen Sinne“. Mehr als einmal wurde auch auf der Facebook-Seite der Quotenfete geringerer Promillegehalt als Signum verweichlichter Städter identifiziert. „Glühwein? Bin ich ein Stadtkind, oder was?“, hieß es da in geradezu überschäumender Partylaune.

Eine Erfindung der Städter

Die Ironie an der Geschichte: Eigentlich ist die Quotenfete noch nicht einmal auf dem eigenen Mist der Landjugend gewachsen, sie ist eine Erfindung von Städtern. „Die Idee kam von uns“, gesteht Messesprecherin Kerstin Weiß freimütig ein. Als Partner – Scherzbolde sagen: als Strohmann – holte man die Landjugend Blockland ins Boot. 2009 ging die Quotenfete erstmals über die Bühne – wobei sich der Name an der inzwischen abgeschafften Milchquote orientierte. Dass die größte Landjugendparty Deutschlands – oder des Universums – ausgerechnet in der Stadt und nicht auf dem Land stattfindet, erscheint nur auf den ersten Blick wie hanebüchener Unsinn. „Bei uns gibt es eben die Kapazität für so eine Riesenparty“, sagt Weiß.

Den ländlichen Partygängern macht die Location jedenfalls nichts aus. Zumal gewisse Accessoires auch Heimatgefühle vermitteln. Das scheint nötig zu sein bei den Partygästen aus der Provinz. Gemeinsam mit der Landjugend Blockland und dem Sponsor Fricke Landmaschinen sorge das Team der ÖVB-Arena dafür, „dass sich die Landbevölkerung wohl fühlt“, heißt es geradezu liebevoll in der Pressemitteilung der Veranstalter. „Wir bringen das Land in die Stadt – mit allem, was dazugehört“, sagt Projektleiter Mario Roggow.

Schon im Foyer stolperte der geneigte Besucher über Treckerreifen, im Innern täuschten Trecker und Mähdrescher eine ländliche Umgebung vor, von der Decke baumelten Heuwender – die perfekte Illusion. Als Special-Guest wurde auch schon mal Mickie Krause eingeflogen. Diesmal war der Plattdeutsch sprechende Internetstar Keno Veith zugegen, besser bekannt als „De Schwatten Ostfrees Jung“. Wie zu hören ist, stand er für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Für das musikalische Einheizen bei der „richtig kuhlen Party“ sorgten die Top-40-Band „Line Six“ und das „Mütze Katze DJ Team“ aus Berlin.

Besonderer Werbung bedurfte die galaktisch-provinzielle Superparty nicht. „Auf dem Land kennt man die Quotenfete“, sagt Weiß, „da werden im großen Stil Busse gechartert.“ Sogar für die Minderjährigen war gesorgt, auf der Website klärte ein „Muttizettel“ über die Teilnahmebedingungen der 16- und 17-Jährigen auf. Wer kein Ticket ergattern konnte, muss ein Jahr lang ganz tapfer sein – bis zur nächsten Quotenfete am 30. November 2019.