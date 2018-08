80.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Person - das ist die Bilanz eines Kellerbrands in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Bremen am Freitagmorgen. Wie die Feuerwehr berichtet, war gegen 8.20 Uhr im Oeverweg in Bremen-Osterholz ein Wäschetrockner in Brand geraten. Ein Großteil der Bewohner hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie begeben, eine Bewohner musste von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Notarzt untersuchte vor Ort alle Bewohner, von denen einer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wie das Feuer entstehen konnte, ist bislang noch unklar. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sei)