Eine 80-Jährige wurde in Bremen tot aufgefunden. (dpa)

Die Polizei Bremen hatte am Freitag eine Vermisstenmeldung für eine 80-Jährige veröffentlicht. Sie lebte in einer Pflegeeinrichtung an der Marcusallee in Bremen-Horn, die sie am Donnerstag, 3. Januar, gegen 13 Uhr verließ. Seitdem wurde sie vermisst. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass die 80-Jährige tot aufgefunden worden war. Es lägen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. (wk)