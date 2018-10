Der Überfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. (Patrick Seeger/dpa)

Mit Schmuck und Bargeld ist am Montagvormittag ein unbekannter Täter nach einem Überfall auf eine Rentnerin in Bremen-Oberneuland geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, klingelte es gegen 10.30 Uhr an der Haustür der 80-Jährigen an der Oberneulander Landstraße. Als sie die Tür einen Spalt öffnete, drückte der Mann die Tür von außen auf, hielt die Frau an den Armen fest und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Anschließend floh der Täter und ließ die unverletzte Frau zurück.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein, hat eine kräftige Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine graue Strickmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)