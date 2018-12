Da wäre so manch einem die Puste ausgegangen: Nico Haddad beim Auspusten seiner Kerzenpracht. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich wollte Nico Haddad seinen Weltrekord im Kerzenausblasen erst im Januar knacken. Genauer gesagt: am 28. Januar, seinem 83. Geburtstag. Doch die Leute vom Fernsehen hätten sich einen früheren Termin gewünscht, sagt er achselzuckend. Über 1000 Kerzen, das würde doch viel besser in die Weihnachtszeit passen. Haddad hatte nichts dagegen. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Die Geschichte eines wahren Tausendsassas, der auch im fortgeschrittenen Alter noch immer auf der Jagd nach neuen Rekorden ist.

Als erfolgreicher Unternehmer hat der gebürtige Libanese allerhand auf die Beine gestellt. Im Wendland hat er 30 Jahre lang eine Großraumdisco betrieben, die erste in der Region, später eröffnete er noch einen zweiten Tanzschuppen. Ein beliebter Treffpunkt war auch „Nico’s Bistro“ in Lüchow. Bis zu 30 Angestellte beschäftigte Haddad in seinen besten Zeiten. „Er war ein guter, ein sozialer Arbeitgeber“, sagt ein Freund. Damit nicht genug, arbeitete er seit 1979 als staatlich anerkannter Dolmetscher. Ein Mann mit vielen Facetten.

Zu diesen Facetten gehört auch die Lust auf kuriose Wetten. Insgesamt 22 Mal hat er sich bei „Wetten, dass..?“ beworben, dreimal bekam er seinen großen Auftritt. Zum ersten Mal 1995 in Bremerhaven, als er mit einem Rhönrad über 1200 Milchflaschen fuhr. Das zweite Mal 1997 in Mannheim, als er eine brennende Hütte mit fünf Litern Wasser aus seinem Mund löschte. Beim dritten Gastspiel 2010 wurde er dann endlich vom Publikum zum Wettkönig gekürt. Und das, obwohl er seine Wette noch nicht einmal gewonnen hatte: 1000 Kerzen wollte er in zwei Minuten auspusten, am Ende blieben drei über.

Im Guinnessbuch der Rekorde

So ganz neu war die Idee mit den Kerzen schon damals nicht mehr. Bereits seit 1995 steht er damit im Guinnessbuch der Rekorde. Von seinen Rekorden, die er bislang in seinem langen Leben aufgestellt hat, ist das der einzige, der noch nicht gebrochen wurde. Für ihn ein starker Anreiz, sich selbst zu übertreffen. 1001 Kerzen sollten es diesmal sein.

Als Feuerwehrmann ist Haddad ein Mann vom Fach. Im Libanon wurde er gleichzeitig zum Polizisten und Brandbekämpfer ausgebildet. „Das gehörte zusammen in so einem kleinen Land“, sagt er. Das Polizistendasein fand er langweilig, viel spannender war der Dienst bei der Feuerwehr. Sieben Jahre lang, von 1953 bis 1960, verdiente Haddad damit seine Brötchen. Auch später in Deutschland mischte er bei der Freiwilligen Feuerwehr mit.

In die Bundesrepublik hat es ihn eher zufällig verschlagen. Was bislang noch unerwähnt blieb: Als Freistilringer war Haddad im Sommer 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom dabei. Wie es der Zufall wollte, wurde jemand von der noch jungen Bundeswehr auf ihn aufmerksam. Das Angebot, bei der Truppe Ringer zu trainieren, nahm der damals 24-Jährige dankend an. Erst landete er im bayrischen Kaufbeuren, über Freunde kam er später ins norddeutsche Uelzen. Wo er eine Ausbildung zum Braumeister und Mälzer machte. Auch das eine weitere Facette seines Lebens, die den Weg zum Gastronom und Discobetreiber ebnete.

Nach Bremen ist er erst 2015 gekommen. „Weil meine Tochter und mein Bruder hier wohnen“, sagt er. Und seine schwerkranke Frau, die er aufopferungsvoll pflegt. Das hält ihn freilich nicht davon ab, immer wieder neue Rekordideen auszuhecken. Wie eben jetzt die Sache mit den Kerzen.

Die Wohnung zum Sperrgebiet erklärt

Schon allein die Vorbereitungen erwiesen sich als nicht ganz einfach. Nur 600 Kerzen hatte der Drogeriemarkt seines Vertrauens auf Lager, der Rest musste aus anderen Filialen herbeigeschafft werden. Es habe Mengenrabatt gegeben, sagt er. Auch mit der Örtlichkeit seines Rekordversuchs ist Haddad nicht ganz zufrieden. Sein Wohnzimmer sei viel zu klein, aber eine Halle habe er nun einmal nicht bekommen können.

Aus seinem Erfolgsrezept macht er kein Geheimnis. Stoßweise müsse man pusten, fast so wie bei Gewehrsalven. „Man darf die Lunge nicht ganz leeren, nur zur Hälfte. Sonst kippt man um.“ An Selbstbewusstsein mangelt es dem Mann dabei nicht. „Ich habe immer gewonnen“, sagt er. Nur in Rom habe er zweimal verloren. Allerdings freiwillig, wie er scherzhaft nachschiebt. Seine Gegner im Ringkampf seien voller Haare gewesen und hätten schlecht gerochen. „Da wollte ich nicht weitermachen.“

In Reih und Glied: Im kleinen Wohnzimmer hatte Nico Haddad unter Mithilfe von Freunden seine Kerzen aufgestellt. (Christina Kuhaupt)

Drei Tage vor seinem Rekordversuch erklärte er seine Wohnung zum Sperrgebiet. Mehrere Freunde halfen beim Aufstellen der Kerzen auf der ziemlich wackligen Konstruktion: schmalen Brettern, die auf Stühlen und Kisten verlegt waren. Die Heizung drehte er vorsichtshalber ab. „Sonst werden die Kerzen weich und knicken um.“ Dann am Dienstag der Tag der Entscheidung. Zum Frühstück gab’s Cornflakes und zwei Spiegeleier, auf das Mittagessen verzichtete er.

Als alle Kerzen brennen, steigt die Raumtemperatur auf Saunaniveau. Noch einmal holt Haddad tief Luft, eine kurze meditative Phase. Und dann der große Moment. In beeindruckender Geschwindigkeit durchläuft der 82-Jährige den Parcours, Rauchschwaden füllen den Raum, ein paar Anwesende husten. Nur einmal gegen Ende geht er kurz in die Knie. Aber nicht etwa aus Schwäche, sondern um kurz Sauerstoff zu tanken. Eine alte Feuerwehrweisheit: Rauch zieht nach oben.

Von Rekordzeit selbst überrascht

Am Ende geht dann alles ganz schnell. Zu seiner eigenen Überraschung benötigt er gerade mal 1:30 Minuten. Das ist fast eine Minute schneller als sein eigener Weltrekord, der bei 2:21 Minuten lag. „Hätte ich nicht gedacht“, sagt Haddad. Eine Zeit von ungefähr zwei Minuten hatte er sich ausgerechnet. Die Gründe dafür hat er schnell parat. „Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Raum so klein ist.“ Dadurch hätten die Kerzen enger beieinander gestanden als noch bei „Wetten, dass..?“, die Gesamtstrecke fiel deshalb kürzer aus.

Stolz auf seine Leistung ist er trotzdem. Drei Tage lang will Haddad die Kerzen noch stehen lassen, falls ihn jemand herausfordern möchte. Er selbst genießt seinen Triumph bei einer Zigarre oder einer Pfeife. Und brütet dabei vielleicht schon wieder einen neuen Rekordversuch aus.