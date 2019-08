Bremer Neustadt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

82-Jähriger wird seit Dienstag vermisst

Die Bremer Polizei hat am Donnerstag eine Vermisstenmeldung veröffentlicht: Demnach wird ein 82-Jähriger gesucht, der in einem Pflegeheim in der Kornstraße untergebracht ist.