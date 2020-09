Mit Bierdeckeln "auf Bremisch" mehr nachhaltiges Handeln erreichen“. (Christina Kuhaupt)

Wi wulln plietsche Lüü, keene Dösbaddel“: Das soll in Bremen auch beim Thema Nachhaltigkeit gelten, und deshalb gibt es jetzt die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als bremische Bierdeckelmotive. Auf den Bierdeckeln finden sich passende lokale Sprüche, quasi in bremisch, und ortstypische Motive. So lautet ein Spruch zum Ziel für sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen „Ich geh nach Tanne Meier“ oder für kein Hunger „Keen sall smachten“.

Insgesamt 85.000 Pappunterleger für Beck’s-Flaschen oder Haake-Gläser und andere Lieblingsgetränke der Bremerinnen und Bremer stellt das Referat für Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit in der Senatskanzlei Bremen in den nächsten Wochen kostenfrei für Gastronomiebetriebe und Veranstalter bereit. Den Start machte am Montag das Überseemuseum, dessen Kaufmännische Leiterin Gabriele Müller von Staatsrat Olaf Joachim (SPD) den ersten Satz Deckel überreicht bekam. "Viele Dinge sollen sich in Bremen und der Welt verändern, damit wir alle gut leben können“, sagte Joachim. „Damit die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, müssen sich alle Menschen beteiligen. Doch viele kennen sie nicht. Das soll sich jetzt ändern.“