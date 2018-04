Heinrich Liedke wird seit dem 4. April vermisst (Polizei)

Alle bisherigen Suchmaßnahmen sind erfolglos geblieben. Deswegen bittet die Polizei Bremen jetzt um Mithilfe: Seit Mittwoch, 4. April, wird der 88 Jahre alte Heinrich Liedke aus Bremen-Huchting vermisst.

Liedke verließ am 4. April zur Mittagszeit seine Wohnanschrift in Sodenmatt. Er wollte lediglich einige kleine Besorgungen im Stadtteil erledigen. Am Donnerstagvormittag war Liedke allerdings nicht in seiner Wohnung. Da sich die Tageszeitung noch im Briefkasten befand, geht die Polizei davon aus, dass der 88-Jährige bereits am Mittwoch nicht mehr nach Hause zurückkehrte.

Liedke ist laut Polizeiangaben langsam, aber er ist ohne Hilfsmittel unterwegs. Er ist 1,80 Meter groß, schlank und trägt weißes, nach hinten gekämmtes Haar. Er war beim Verlassen des Hauses mit einer dunklen Jacke, einem weißen Pullover und einem karierten Hut unterwegs.

Polizei Bremen hofft auf Hinweise

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat Heinrich Liedke gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Alle Informationen gehen an den Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 oder an jede andere Polizeidienststelle. (wk)