Polizei sucht Zeugen

88-Jähriger in Wohnung in Schwachhausen überfallen

Jan-Felix Jasch

Am Sonntagabend raubte ein Unbekannter einen 88 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Wachmannstraße in Bremen-Schwachhausen aus. Die Polizei sucht Zeugen.