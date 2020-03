Eva und Fred Deelwater sind mit 90 und 91 Jahren die Ältesten in ihrem Fitnessstudio. Dreimal in der Woche kommen sie zum Training. (Frank Thomas Koch)

Es ist Dienstag. Eva Deelwater steigt vom Laufband. Fast acht Minuten hat sie sich im gemächlichen Tempo für das Programm, das folgen soll, aufgewärmt. Mal sind es acht Minuten wie an diesem Tag, je nach Tagesform auch weniger oder eben mehr. „Auf dem Laufband bin ich erst seit Kurzem unterwegs“, sagt die Bremerin. Danach geht es an die anderen Geräte. Dreimal in der Woche – immer dienstags, donnerstags und freitags – kommt das Ehepaar zum Training ins Fitnessstudio von Tura Bremen in Gröpelingen.

Eva Deelwater ist im Dezember 90 Jahre alt geworden, Fred Deelwater feiert im Juni seinen 92. Geburtstag. „Das Trainingsprogramm ist fester Bestandteil in unserem Kalender“, sagt Eva Deelwater. „Außerdem turne ich auch noch in der Gymnastikgruppe mit. Im Vergleich zu Jüngeren sind wir langsam unterwegs, aber man muss in Bewegung bleiben – und das vor allem mit Spaß.“

Beim Blick durch das Fitnessstudio des Bremer Vereins wird deutlich: Die beiden Ü 90-Jährigen sind längst nicht die einzigen Senioren an den Geräten. 550 Mitglieder sind bei Tura Bremen angemeldet, wie Abteilungsleiter und Reha-Trainer Roland Klein sagt. „Pro Tag absolvieren hier gut 70 bis 80 Mitglieder ihr Fitnesstraining, ein wachsender Anteil ist im Rentenalter. Es gibt einige über 80-Jährige und eine Reihe von über 60- und 70-Jährigen.“ Dieser Trend zeigt sich nach Zahlen des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) deutschlandweit: Rund 1,33 Millionen Frauen und Männer der 10,6 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios waren Ende 2017 danach 60 Jahre oder älter – in nur vier Jahren sei das ein Plus von 20 Prozent gewesen. Viele kommen wegen gesundheitlicher Probleme, weil ein Arzt dazu geraten hat, nach einer Reha oder weil die in der Fitnessbranche als „Best Ager“ bezeichneten Älteren sich einfach fit halten wollen.

Eva Deelwater gehört zu all diesen Kategorien: „Bewegung im Sinne von Sport hat schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. 30 Jahre lang, bis etwa zu meinem 80. Lebensjahr, bin ich regelmäßig zum Schwimmen gegangen“, sagt sie. Als sie wegen starker Rückenschmerzen immer wieder Kortisonspritzen bekam und diese irgendwann nicht mehr halfen, riet ihr der Arzt zum Fitnesstraining, um Muskeln aufzubauen. „Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, eine Kortisonspritze war nie wieder notwendig.“

Eva Deelwater ist beim Fitnesstraining geblieben – gemeinsam mit ihrem Mann. Überzeugungskraft habe sie das nicht gekostet, ganz im Gegenteil. „Wir haben immer viel unternommen, Bewegung muss sein, auch im Urlaub. Ganz gezielt suchen wir Urlaubsziele aus, die uns diesen Bewegungsspielraum ermöglichen“, sagt der 91-Jährige. „Ansonsten fehlt etwas. Und wenn man aus bestimmten Gründen mal nicht so gut zu Fuß ist, gibt es auch eine kreative Lösung.“ Ein Urlaub im Fichtelgebirge ist beiden besonders in Erinnerung geblieben: Die Deelwaters wollten gerne einen See umrunden, allerdings war der Weg recht weit, wie Eva Deelwater erzählt. Aufgeben sei aber nicht infrage gekommen. „Im Hotel habe ich mir einen Kinderroller ausgeliehen, für den Fall, dass ich es zu Fuß nicht ganz schaffe. Der Roller kam zum Einsatz, und wir haben den See umrundet. Das geht alles, wenn man will.“

Sport hält fit, geistig und körperlich, sagt Tura-Abteilungsleiter Klein. „Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Es geht um Bewegung, nicht um Leistung. Das beginnt beim Treppensteigen zu Hause, beim Spaziergang im Park, und es gibt Gesundheitssport-Angebote, die auf ältere Menschen zugeschnitten sind.“ Die gesundheitlichen Effekte sportlicher Betätigung, insbesondere auch im Alter, sind in mehreren Studien untersucht worden. „Auch wer erst im Rentenalter mit einem angemessenen Sportprogramm beginnt, altert gesünder“, heißt es etwa in einer Mitteilung der Krankenkasse Barmer. Das Risiko für Bluthochdruck, eine Herzkrankheit, ein Krebsleiden oder eine andere sogenannte Zivilisationskrankheit sinke. Der Mineralgehalt der Knochen werde erhöht, wodurch sich das Risiko für Osteoporose (Knochenschwund) und damit auch für Knochenbrüche durch Stürze verringere. „Belegt ist außerdem der positive Effekt auf die Psyche, weil vermehrt sogenannte Glückshormone ausgeschüttet werden. Und schließlich profitiert auch die geistige Fitness, sodass sportlich aktive Menschen im Alter oft geistig fitter sind als Altersgenossen, die nicht regelmäßig trainieren“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Sport ist Prävention, aber auch gezielte Therapie, sagt der Tura-Abteilungsleiter. „Bei der Lungenkrankheit COPD zum Beispiel ist er wichtig, um die Lungenleistung zu stärken. Bei Durchblutungsstörungen in den Beinen ist sogenanntes Gehtraining die Basistherapie. Herzkranke profitieren von Ausdauer- und Krafttraining. Für bestimmte Erkrankungen gibt es entsprechende Bewegungsangebote und Gruppen. Und dafür gibt es auch ärztliche Verordnungen.“ Sport habe gerade auch für ältere Menschen, die oftmals allein lebten, einen weiteren Effekt: „Das sind feste Termine, man kommt raus, trifft andere ältere Menschen und kommt ins Gespräch“, betont Klein.

Eva und Fred Deelwater verbinden all diese Aspekte bei ihrem wöchentlichen Trainingsprogramm miteinander: Bevor es auf das Laufband, den Stepper oder in die Gymnastikgruppe geht, gibt es ab und an Kuchen. An diesem Dienstag: Bienenstich. Der 91-Jährige, früher Schiffsingenieur, ist der Bäcker. „Sport, Spaß und Genuss gehören zusammen“, sagt Fred Deelwater. „90 Jahre sind wir nur von außen, nicht von innen.“