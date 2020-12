Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos (Frank Thomas Koch)

Eine 93 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag in ihrem Haus an der Schifferstraße in Bremen-Walle von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, klingelte das Duo gegen 13 Uhr an der Tür der Rentnerin. Als diese die Männer in ihr Haus ließ, packten die Männer die Frau und fesselten und knebelten sie. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten mit Geld und Schmuck. Über einen Hausnotruf alarmierte die 93-Jährige den Pflegedienst, eine Mitarbeiterin befreite die Frau. Die 93-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Räuber waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Beide hatten eine helle Hautfarbe und sprachen Deutsch. Als sie an der Tür klingelten, hatten sie vermutlich ein Paket in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 / 362 3888 zu melden.