Der Schulalltag ist für die Schülerinnen und Schülern derzeit von der Corona-Pandemie geprägt. (Patrick Pleul/dpa)

95,6 Prozent der angehenden Fünftklässler bekommen in Bremen einen Schulplatz ihrer Wahl. Das hat die Bildungsbehörde am Mittwoch mitgeteilt. Demnach können 87,3 Prozent nach den Sommerferien zu der Schule gehen, die für sie erste Wahl war. 5,6 Prozent wurden ihrer zweiten Wahl zugeordnet, 2,6 Prozent ihrer dritten Wahl. 167 Schülerinnen und Schüler wurden keiner ihrer drei Wunschschulen zugewiesen. Insgesamt nahmen laut Bildungsbehörde 3736 Schülerinnen und Schüler an der Erstwahl teil. Im Vorjahr waren es 3634, im Jahr davor 3586.

Für die Gymnasialen Oberstufen haben sich laut Bildungsbehörde in Bremen 2255 Schülerinnen und Schüler um einen Platz beworben, 237 Jugendliche wollen zu einem Beruflichen Gymnasium und 33 Schülerinnen und Schüler haben sich für einen doppelqualifizierenden Bildungsgang entschieden. Alle allgemeinbildenden Oberstufen seien so angewählt worden, dass die Kapazitäten jeweils ausreichen. Damit werden insgesamt 87 Klassenverbände an den Gymnasialen Oberstufen, 13 an den Beruflichen Gymnasien und zwei Klassenverbände im doppelqualifizierenden Bildungsgang für insgesamt 2525 Schülerinnen und Schüler eingerichtet.

„Es ist eine sehr schwierige und äußerst belastende Zeit für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und für die Teams in den Schulen. Das ist uns allen sehr bewusst. Und das gilt insbesondere für Prüflinge, aber auch für Viertklässler, die in eine weiterführende Schule wechseln werden“, erklärte Bildungssenatorin Claudia Bogedan. „Beratungsgespräche und Schulbesuche konnten kaum stattfinden, vieles musste auf sehr kreative Weise digital gelöst werden. Die Corona-Krise hat uns seit über einem Jahr fest im Griff – das gilt auch für die engagierten Kolleginnen und Kollegen in meinem Ressort. Der Übergang 4 nach 5 konnte dennoch planmäßig bearbeitet werden.“