Der Fall eines Rentners, dessen Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei Bremen monatelang unbearbeitet blieb, ist kein Einzelfall. Strafanzeigen bleiben bei der Bremer Polizei wegen Personalmangels oft monatelang unbearbeitet liegen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres summierten sich diese auf 9600 Fälle, wie Polizeisprecher Niels Matthiesen am Donnerstag sagte. "Wir priorisieren. Wir schauen uns alle Sachverhalte an und entscheiden dann, ob wir sofort tätig werden müssen." Dies sei zum Beispiel bei Mord, Totschlag und Sexualverbrechen der Fall.

Weil bei der Kriminalpolizei zurzeit 50 Ermittler fehlen, werden Anzeigen zu Drogendelikten, Betrug oder Schwarzfahren dagegen zurückgestellt. Der WESER-KURIER hatte zuvor über die Anzeige des 73-Jährigen Norbert Mertens berichtet, der Anzeige bei der Polizei in Huchting erstattet hatte, die die Polizei auch nach sechs Monaten noch nicht bearbeitet hat.

"Eine Liegedauer von mehreren Monaten ist regelmäßig zu verzeichnen", sagte Matthiesen. Die Polizei versuche derzeit, die offenen Stellen so schnell wie möglich zu besetzen. (dpa)