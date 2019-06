149 von 153 Delegierten wählten Carsten Meyer-Heder zum CDU-Landesvorsitzenden – bei der Abstimmung zum Spitzenkandidaten der Bürgerschaftswahl im Oktober war das Ergebnis noch einstimmig. (Christian Kosak)

„Das ist das schlechteste Wahlergebnis, seit ich in der CDU bin“: Carsten Meyer-Heder war zu Scherzen aufgelegt, als das an sich doch recht eindrucksvolle Abstimmungsresultat mitgeteilt wurde. 149 von 153 Delegierten hatten ihm gerade das Vertrauen ausgesprochen, und das sollte doch reichen für die Wahl zum Landesvorsitzenden der CDU. Der wahre Kern in Meyer-Heders ironischer Bemerkung: Als ihn die Bremer Christdemokraten im Oktober 2018 zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl bestimmt hatten, war das Ergebnis noch einstimmig.

Dass Carsten Meyer-Heder nun überhaupt CDU-Landeschef geworden ist, hat mit einem traurigen Ereignis zu tun. Im Mai war sein Vorgänger Jörg Kastendiek einem Krebsleiden erlegen. Vor drei Wochen hatte Meyer-Heder seinen Entschluss öffentlich gemacht, für die Nachfolge zu kandidieren.

Am Mittwochabend war es so weit. Auf einem außerordentlichen Parteitag der Landes-CDU in der Vegesacker Strandlust trat Carsten Meyer-Heder zur Wahl an. In seiner rund 15-minütigen Bewerbungsrede ging der 58-jährige Internet-Unternehmer, der erst im vergangenen Jahr das Parteibuch erworben hatte, auf die Ereignisse der vergangenen Wochen ein. Die CDU war aus der Bürgerschaftswahl am 26. Mai zwar als stärkste Partei hervorgegangen und hatte die SPD erstmals in der Nachkriegsgeschichte auf Platz zwei verwiesen, doch für einen Regierungswechsel reichte es nicht. Statt einer Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wird es künftig voraussichtlich eine rot-grün-rote Koalition geben. Dies sei die Schuld der Grünen, so Meyer-Heder. „Bremen hat mehr verdient als diese grüne Mutlosigkeit“, sagte er an die Adresse der politischen Konkurrenz. Als größte Oppositionspartei werde es für die CDU in den nächsten vier Jahren darum gehen, durch eine pragmatische, bürgernahe Politik den Grundstein für einen Wahlsieg in 2023 zu legen. Die Bremer Christdemokraten müssten jetzt einen langen Atem haben, doch sicher sei: „Das Rathaus steht bestimmt auch in vier Jahren noch Am Markt 21.“

Absage an die AfD

Für die CDU als „moderne, liberale und innovative Partei“ komme es mittelfristig darauf an, durch eine pragmatische, bürgernahe Politik zu punkten. Nach dem Wegfall der Linken als Oppositionspartei sei die CDU nun die einzige politische Kraft, die der künftigen rot-grün-roten Regierung Paroli bieten kann. Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit dem Senat werde es schon bald geben. „Wir können die vor uns hertreiben“, zeigte sich Meyer-Heder optimistisch. Mit Blick auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken sagte er: „Zukunftsprojekte wie der OTB werden vertagt, dafür wird ein Pöstchen mehr geschaffen.“ Gemeint war die wahrscheinliche Berufung eines neunten Senatsmitglieds. Als wichtige Forderungen, mit denen die CDU ihre parlamentarische Arbeit bestreiten werde, nannte Meyer-Heder unter anderem ein innovatives Mobilitätskonzept für Bremen. Auch die Wirtschaftsförderung müsse verbessert werden. Der Vorrat an verfügbaren Grundstücken für ansiedlungswillige Betriebe sei derzeit zu gering. „Wenn sich hier eine Firma niederlassen will und ihr erst in vier Jahren etwas Passendes angeboten werden kann, bringt das nichts“, kritisierte der 58-jährige Unternehmer.

Auf den zurückliegenden Wahlkampf blickte Carsten Meyer-Heder mit Stolz zurück. Obwohl sein erster Anlauf auf das Rathaus erfolglos geblieben sei, habe die Bremer CDU „entgegen dem Bundestrend fünf Prozentpunkte hinzugewonnen“. Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann erhalte laufend Anrufe aus anderen Landesverbänden. „Die wollen wissen, wie wir das hier geschafft haben“, sagte Meyer-Heder. Die einzige bundespolitische Note in seiner Rede galt der innerparteilichen Debatte über das Für und Wider einer Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD). „Nicht jetzt und nicht in der Zukunft“, formulierte Meyer-Heder eine klare Absage. So hatte sich vor wenigen Tagen auch die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer geäußert. „Das hätte vielleicht etwas früher kommen können“, urteilte Meyer-Heder.

Die Delegierten aus Bremen und Bremerhaven honorierten die Rede mit langem Beifall. Jubel auch nach Verkündung des Wahlergebnisses, das einer Zustimmungsquote von 98 Prozent entsprach. Rund 50 Minuten nach Beginn war der Parteitag auch schon vorbei, und Carsten Meyer-Heder musste erkennen, dass seine Kenntnis der Statuten noch ausbaufähig ist. „Soll ich das jetzt hier offiziell beenden?“, fragte er ein wenig unschlüssig. Bürgerschaftsvizepräsident Frank Imhoff sprang ihm bei: „Das musst du sogar.“