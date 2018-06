Erwartet am Valentinstag mehr Stress, aber nicht mehr Verdienst: Blumenhändlerin Gerda Rickers vom Marktpavillon an der Papenstraße. (Christina Kuhaupt)

Für viele Menschen wird es diesen Dienstag als Geschenk eine rote Rose geben. Oder auch eine andere Blume, eine Tulpe oder eine Gerbera – solange sie rot ist und damit die Farbe der Liebenden hat. Der Valentinstag müsste ein Festtag für die Blumenhändler sein. Sollte man meinen. Doch weit gefehlt, die Euphorie bei den Floristen ist überschaubar. So auch bei Helga Reinhardt, die vom Valentinstag rein gar nichts hält. Deshalb wird sie mit ihrem Verkaufswagen diesen Dienstag auch nicht am üblichen Standort hinter dem Neuen Rathaus stehen. „Wir boykottieren den Valentinstag“, sagt die resolute Frau aus Gessel bei Syke. Denn: „Die Kunden denken sonst, wir seien Banditen und würden nur an ihnen verdienen wollen.“

Tatsächlich sind die Blumenpreise seit knapp zwei Wochen konstant gestiegen. Für eine rote Rose muss man mittlerweile schon mal 3,50 Euro zahlen, vor einer Woche lag der Preis noch bei 2,50 Euro. Jedes Jahr wieder dreht sich die Preisspirale pünktlich zum Valentinstag. Wofür die heimischen Blumenhändler vor allem das Geschäftsgebaren der Blumenzüchter in Holland verantwortlich machen, ohne dass sie selbst davon profitieren. „Wir geben die Preise nur weiter“, sagt Gerda Rickers, deren Blumenstand sich im Marktpavillon an der Papenstraße befindet. „Millionäre werden wir am Valentinstag nicht. Für uns bedeutet der Tag nur mehr Stress.“

Mit einem Preisrückgang ist laut Rickers auch nach dem Valentinstag nicht zu rechnen. Der Grund: Es naht der Weltfrauentag am 8. März. Und der sei für Menschen mit osteuropäischen Wurzeln traditionell der Tag, an dem Blumen verschenkt werden. „Für Russen und Polen ist der Weltfrauentag der Valentinstag.“

Abgesehen von ein wenig Valentins­schmuck an ihrem Stand hat Silvia Maring keine besonderen Vorkehrungen für den Valentinstag getroffen. Weil die Blumenhändlerin vom Liebfrauenkirchhof keinen Kundenansturm erwartet, rechnet sie auch nicht mit einem „Wahnsinnsgeschäft“. Deshalb will sie auch nicht mehr Blumen anbieten als sonst. „Es wird alles sein wie immer, nur teurer“, sagt sie.

Nach ihrer Beobachtung hat die Zugkraft des Valentinstages ohnehin spürbar nachgelassen. „Früher stand der Valentinstag auf einer Stufe mit Ostern und dem Muttertag.“ Davon könne heute keine Rede mehr sein. Ganz besonders nicht in diesem Jahr, in dem der Valentinstag in der Woche liege. Anders im vergangenen Jahr, als der Valentinstag auf einen Sonntag gefallen sei. „Da hatten wir am Tag vorher natürlich eine stärkere Nachfrage.“

Wenigstens im Standesamt Mitte an der Hollerallee hinterlässt der Valentinstag noch Spuren. Sieben Trauungen stehen am Dienstag auf dem Programm. Das ist signifikant mehr als sonst üblich im Februar. „Der Februar ist eigentlich nicht so stark nachgefragt“, sagt Sven Gerdau, der als stellvertretender Referatsleiter das Standesamt derzeit kommissarisch führt. Im Normalfall gebe es an Wochentagen im Februar nur zwei bis vier Trauungen, am Donnerstag seien nur drei Hochzeiten terminiert.

In aller Frühe wie immer hat sich Gerda Rickers mit ihrer Tochter auch heute zum Großmarkt begeben, um sich mit ausreichend Blumen für den Valentinstag einzudecken. Wie üblich rechnet sie mit einem Zwölf-Stunden-Tag. „Am Abend weiß man dann, was man getan hat“, sagt sie. Auf einen freien Tag freut sich derweil Helga Reinhardt, die Blumenhändlerin, die vom Valentinstag nichts wissen will. Und das ist ja auch ein schönes Geschenk.