Flughafen Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bombensuche im Flugzeug

Eine Bombendrohung hat am Sonntagabend am Bremer Flughafen für Unruhe gesorgt. Ein Mann hatte in einer Maschine der Turkish Airlines mit Ziel Istanbul Andeutungen gemacht, die darauf schließen ließen, es befinde sich eine Bombe an Bord.