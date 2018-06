Die Namensgebung ist auf den ersten Blick überraschend: Eine Warf ist kein gepflasterter Parkplatz mit Containern darauf – und doch ist die Borfelder Warf, wie die Unterkunft am Hamfhofsweg heißen soll, als so etwas wie ein Zufluchtsort gedacht. Sie soll Sicherheit bieten für 32 jugendliche Flüchtlinge. Nach rund einem Jahr Vorlauf erhielten die Betreiber am Montag von Sozialstaatsrat Horst Frehe die Betriebserlaubnis, ab 1. April sollen die ersten Jugendlichen einziehen. Zuvor präsentierten die Träger – ein Zusammenschluss aus Caritas, der Gesellschaft Alten Eichen, dem Verein Kriz und der gemeinnützigen Organisation Jugendhilfe und Soziale Arbeit (JUS) – den Zweckbau bei einem Tag der offenen Tür.

Interessierte hatten Gelegenheit, durch die Container-Unterkunft zu gehen, sich die Doppelzimmer, sanitären Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, die in Kürze mit Leben gefüllt werden, im beinahe fertigen Zustand anzusehen. Noch hängen einige Versorgungsleitungen in den Fluren von der Decke, Arbeiter erledigen die letzten Details. Für den heutigen Dienstag ist auch die bauliche Abnahme geplant. Die demonstrative Offenheit soll aber nicht auf diesen Schautag beschränkt bleiben: Nicht als abgeschottete Insel sei die Warf zu verstehen, sondern als ein Leuchtturm-Projekt für die Integration im Stadtteil, betonten die Redner. Dass es während der Planungs- und Vorbereitungszeit Skepsis und Zweifel gegeben hat, verschwieg der zukünftige Leiter der Einrichtung, Friedhelm Stock, nicht. Die Art und Weise, wie sich Borgfelder aber an einen Runden Tisch gesetzt und die Probleme angepackt hätten, habe ihn beeindruckt.

Auch Frehe ging auf die kritische Auseinandersetzung um den Standort ein, kam aber zu dem Schluss, die jetzige Lösung sei „nicht so schlecht“ wie von einigen befürchtet. Er lenkte die Sichtweise auf die Zukunft und das, was die Borgfelder Warf leisten soll: Perspektiven eröffnen. Die zukünftigen Bewohner, die mehrheitlich aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammen, haben bis zum Ende ihrer Schul- oder Berufsausbildung einen garantierten Aufenthaltsstatus. Sie müssen nicht fürchten, mit Erreichen der Volljährigkeit abgeschoben zu werden.

Die Chancen zur Integration stellte auch Borgfelds Beiratssprecher Gerd Ilgner in den Mittelpunkt und betonte mit Blick auf die Nachkriegszeit, dass die Unterbringung von Flüchtlingen im Ortsteil Tradition habe. Die Differenzen seien ausdiskutiert worden, sagte er und warb um Unterstützung für das Projekt, auch wenn „Missstimmung und negative Vorfälle“ nicht ausgeschlossen seien. Wie der Einstieg in die Arbeit für die Träger konkret aussehen wird, weiß auch Stock noch nicht genau. Ein Pool von rund 30 Fachkräften soll eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sicherstellen. Zunächst werden zwei Mitarbeiterteams von je fünf Personen die ersten 16 Jugendlichen, die ab nächster Woche eintreffen, betreuen. Alle Bewohner sind bereits in Bremen und werden aus anderen Einrichtungen umziehen

.