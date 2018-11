Rudi Cerne, Moderator der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". (ZDF / Thomas K. Schumann)

Ein Fall aus Bremen ist am Mittwochabend Thema eines Beitrags in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“.

Es geht um den Tod eines jungen Bremer Flüchtlings, der am 26. September 2014 in einem Zug im Bremer Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen wurde und an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Er wurde zunächst als 16-Jähriger beschrieben, im Zuge der Ermittlungen zu seinem Tod stellte sich aber der Polizei zufolge heraus, dass er bereits 20 Jahre alt war. Die Bremer Polizei habe sich in diesem Fall an die Redaktion von „Aktenzeichen XY ungelöst“ gewandt und um Hilfe gebeten, sagt Polizeisprecher Dirk Siemering. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Neu ist: Die Staatsanwaltschaft sucht per Haftbefehl nach dem mutmaßlichen Täter, einem etwa 30-jährigen Mann. „Der Gesuchte ist ebenfalls ein Flüchtling und war in einer Einrichtung im niedersächsischen Umland untergebracht“, sagt Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft. Der Mann sei untergetaucht und befinde sich auf der Flucht, so Passade.

Was war damals geschehen? Zwei junge nordafrikanische Flüchtlinge aus Bremen stiegen an einem Freitagabend gegen 23 Uhr mit weiteren jungen Männern in einen Metronom-Zug nach Hamburg. Bereits am Gleis soll es zu Streit innerhalb der Gruppe gekommen sein, hieß es damals – ein Streit, der kurz darauf im Zug eskalierte. Im gerade anfahrenden Metronom wurde der 20-Jährige mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt. Auch der zweite Jugendliche – ein 14-Jähriger – wurde durch Messerstiche leicht verletzt. Ein Zugpassagier zog daraufhin die Notbremse, Bundespolizei und Notärzte versorgten die Verletzten am Bahnsteig. Der Zug wurde geräumt. Der 20-Jährige wurde später in eine niedersächsische Spezialklinik verlegt. Er starb knapp eine Woche nach der Tat wegen hohen Blutverlusts an seinen Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter, nach dem Polizei und Staatsanwaltschaft nun fahnden, ist offenbar mit dem Opfer in Bremen in den Zug gestiegen. Er ist Marokkaner und aktenkundig als 20-Jähriger. „Wir gehen aber davon aus, dass er deutlich älter ist und schätzen ihn auf etwa 30“, sagt Passade. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht konkret dazu äußern, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass dieser Mann der Täter ist: „Wir haben ihn im Zuge der Ermittlungen identifiziert.“

Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Gesuchten führen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 362 38 88 entgegen. (ssu)