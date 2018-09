Sigrid Kick lebt seit drei Jahrzehnten mit einer neuen Leber. In knapp einem halben Jahr wird sie 74 Jahre alt. (Christina Kuhaupt)

Sigrid Kick kann den Blick nicht von dem Kühlkoffer abwenden. Er steht direkt neben ihrem Platz in dem Hubschrauber. Würde sie aus dem Fenster nach unten schauen, könnte sie womöglich sogar ihr Zuhause sehen. Dafür hat Sigrid Kick aber keinen Blick. Der Hubschrauber ist gerade gestartet, sein Ziel ist Hannover. Der Landeplatz auf dem Dach der Medizinischen Hochschule. Lange dauert der Flug nicht, darf er auch nicht, denn die Zeit drängt. In dem Kühlkoffer liegt eine Spender-Leber, auf die Sigrid Kick eineinhalb Jahre gewartet hat. Es ist der 31. Januar 1987.

30 Jahre später hat die Bremerin die Bilder immer noch in Erinnerung. Am Abend wollte sie zum Geburtstag ihrer Schwägerin. Wie üblich, wenn sie sich für mehrere Stunden vom Telefon zu Hause entfernt, sagt sie in der Medizinischen Hochschule Hannover Bescheid, wo sie erreichbar ist. Für den Fall, dass genau in dieser Zeit ein Spenderorgan für sie gemeldet wird. Denn dann darf keine Zeit verstreichen. Die Leber muss innerhalb weniger Stunden transplantiert werden, ansonsten kann sie nicht mehr an den Blutkreislauf angeschlossen werden. Der Anruf aus Hannover kommt an diesem Abend. Sigrid Kick wird mit einem Rettungswagen von der Geburtstagsfeier abgeholt. Nach Hause, um eine Tasche zu holen, ist nicht mehr drin. Der Hubschrauber mit der Kühlbox wartet bereits am Flughafen. Die Fahrt mit dem Rettungswagen nach Hannover würde zu lange dauern, die Leber ist bereits vor Stunden entnommen worden.

Ein junger Mann ist bei einem Unfall gestorben. Er war 18. Die Eltern entscheiden, dass ein anderer schwer kranker Mensch eine Lebenschance bekommen soll. Sigrid Kick ist schwer krank. Eineinhalb Jahre vor diesem Abend hat ihr Arzt eine Autoimmunerkrankung festgestellt, durch die ihre Leber zerstört wird. Eigentlich hätte sie viel früher transplantiert werden müssen. Sofort. Sigrid Kicks Haut und das Weiße in ihren Augen sind schon ganz gelb. Ihr selbst ist es nicht aufgefallen, erst als eine Arbeitskollegin sie darauf anspricht, geht sie zum Arzt. Der sagt ihr, wenn sie nicht schnell genug eine neue Leber bekommt, stirbt sie. Sigrid Kick ist 41. Sie glaubt nicht, dass sie die Wartezeit überlebt.

„Ich wollte ja noch ein bisschen leben.“

Als Sigrid Kick eineinhalb Jahre später in dem Hubschrauber sitzt, hat sie Angst. Sie ist auch erleichtert, dass endlich ein Spenderorgan da ist, aber sie hat Angst, dass die Leber in dem Kühlkoffer nicht passt, dass ihr Körper sie abstößt. Vor 30 Jahren war die Transplantationsmedizin noch nicht so weit wie heute. In Hannover wird sie sofort für die Operation vorbereitet. Sie hat kaum Zeit, sich von ihrem Mann zu verabschieden. Zwölf Stunden später hat Sigrid Kick eine neue Leber. Es folgen viele Komplikationen, Koma, 70 Tage auf der Intensivstation. Die Ärzte befürchten, dass sie es nicht schafft. Drei Monate nach der Transplantation fährt Sigrid Kick zur Nachsorge in eine Reha-Klinik. Sie ist die 100. Patientin in Deutschland, die eine Spenderleber bekommen hat.

Es ist Februar 2017. In der nächsten Woche fährt Sigrid Kick wieder nach Hannover. Einmal im Jahr muss sie in die Medizinische Hochschule zur Kontrolle. Zu Hause werden alle vier Wochen die Leberwerte kontrolliert. Die sind bombig, sagt sie. So wie bei jemandem, der eine eigene gesunde Leber hat. Ihr geht es gut. Sehr gut, sagt sie. Sigrid Kick ist 73. Sie sagt, dass sie großes Glück hatte, noch früh genug eine Leber zu bekommen. In einer Zeit, in der noch nicht so oft transplantiert wird und es nur wenige Organspenden gibt. Drei Monate später wäre sie tot gewesen, sagen ihr die Ärzte.

Vier Wochen früher. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation in Frankfurt am Main veröffentlicht ihre Statistik für das vergangene Jahr. „Zahl der Organspender auf Tiefststand seit der Wiedervereinigung“ ist das Fazit. 2016 haben 857 Menschen nach ihrem Tod Organe für schwer kranke Patienten gespendet. Die Spirale geht seit Jahren abwärts. Vor allem seit 2012, damals gibt es noch über 1000 Spender. Die Zahl bricht ein, als Manipulationen bei der Organvergabe in einigen deutschen Kliniken bekannt werden. Seitdem befinden sich die Spenderzahlen im freien Fall.

Mehr als 10 000 Menschen stehen zurzeit in Deutschland auf der Warteliste für eine Niere, ein Herz, eine Leber oder ein anderes Organ. Etwa 1000 Menschen, die auf dieser Liste stehen, sterben jährlich, weil für sie kein Spenderorgan zur Verfügung steht. Im Land Bremen hat sich die Warteliste nach Zahlen der Techniker Krankenkasse um fünf auf 70 Patienten erhöht.

Fachleute, wie die Organspendebeauftragte des Landes Bremen, Sonja Schäfer, vermuten, dass es vor allem der Skandal um die Manipulationen ist, der bis heute nachwirkt. Angst vor Missbrauch, mangelndes Vertrauen in das Organspendesystem und die Angst vor schlechter Therapie als potenzieller Organspender, nennen viele als Gründe. Dass nicht mehr alles unternommen wird, wenn man einen Organspendeausweis hat. Gegen diese Ängste kann nur Aufklärung und Information helfen, sagt Sonja Schäfer.Denn: Grundsätzlich stehen die Deutschen der Organspende positiv gegenüber. Das sagen rund 80 Prozent bei einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – aber nur 35 Prozent von ihnen haben auch eine persönliche Entscheidung getroffen und diese in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung dokumentiert. Dafür oder dagegen. Viele geben in der Befragung an, dass sie sich mit dem Thema noch nicht befasst haben.

Sigrid Kick hat eine eindeutige, eine sehr persönliche Haltung. Wenn man selbst in der Situation ist, würde niemand ein Spenderorgan ablehnen, sagt sie. Deshalb wünscht sie sich, dass sich mehr Menschen dafür entscheiden, nach ihrem Tod Organspender zu werden. Aber auch sie sagt: Es müsste mehr Aufklärung geben. Sigrid Kick hofft, dass sie mit ihrer Geschichte dazu beitragen kann. Vor 30 Jahren haben die Eltern des 18-jährigen Jungen die Entscheidung getroffen, dass ihr Sohn mit seinem Tod anderen schwer kranken Menschen eine Chance auf ein längeres Leben geben kann. Das ist ein großes Geschenk, sagt Sigrid Kick. Und: „Ich wollte ja noch ein bisschen leben.“