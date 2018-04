Die "Cap San Diego" wird in Bremerhaven wieder flott gemacht. Das Museumssschiff liegt in der Werft, damit es weitere fünf Jahre fahrtüchtig bleibt.

Noch bis zum 22. März liegt die 159 Meter lange „Cap San Diego“ in Bremerhaven im Dock. (Cora Sundmacher)

Über dem Stahlboden des Trockendocks thront der weiße Schiffstitan mit dem roten Unterwasserschiff. Der Koloss wiegt rund 7000 Tonnen und ruht auf Böcken, die nicht einmal zwei Meter breit sind. Die „Cap San Diego“, 54 Jahre alt, ist im Dock 5 der German Dry Docks. "Klasse machen" nennen es Seeleute, wenn ein Schiff alle fünf Jahre zum Schiffs-Tüv muss. Dann wird es aufgearbeitet, damit es weitere fünf Jahre fahrtüchtig bleibt.

Am Bug machen sich Werftmitarbeiter in Helmen und Sicherheitsjacken zu schaffen. Einer lenkt langsam den Strahl eines Hochdruckreinigers die Schiffsaußenwand entlang. Der Wasserstrahl donnert mit 500 Bar gegen die Außenwand des Unterschiffs. Er zertrümmert die Überreste von Muschelkalk, der sich in den letzten fünf Jahren als grauer Schleier auf der Außenwand abgelagert hat. Das Wasser weht als Wolke die Schiffsflanke entlang. Zurück bleibt der rote Schiffslack mit einigen ausgeblichenen Stellen. Kapitän Jens Weber nennt es „Waschen“. Er sitzt in der Messe und beantwortet im Zehnminutentakt Anrufe. Dazwischen berichtet er von den Sanierungsmaßnahmen am Unterwasserschiff. „Zuerst werden die Seepocken entfernt und dann eventuelle Anrostungen. Wir haben Spezialisten, die mit Ultraschall vermessen, wie dick der Stahl noch ist.“ Wenn zu viel abgerostet sei, müsse das ausgebessert werden. „Dann werden drei verschiedene Farben und Lacke aufgepinselt, in einer bestimmten Dicke. Mit dem Wetter haben wir bis jetzt Glück gehabt.“

Drei Wochen Zeit

Mit der Flex am Unterwasserschiff: Ein Werftarbeiter bei Arbeiten an der „Cap San Diego“, darunter ist die mächtige Schraube zu sehen. (Cora Sundmacher)

Das Thermometer zeigt 6 Grad Celsius. Wenn es kälter wird, es regnet oder der Wind stärker wird, können die Lackierarbeiten nicht fortgeführt werden. „Das muss rund um die Uhr laufen, damit wir in den drei Wochen fertig werden“, sagt Weber. 24 Leute der „Cap San Diego“ arbeiten derzeit mit. Hinzu kommen elf Mitarbeiter der German Dry Docks, die in zwei Schichten mit anpacken.

Weber ist selbst acht Jahre lang mit Stückgutfrachtern wie der „Cap San Diego“ unterwegs gewesen. Das war in den Achtzigerjahren, als Containerriesen die großen Stückgutfrachtschiffe ablösten. „Das ist für mich so ein back-to-the-roots-Ding. Dieses Schiff ist für ein Frachtschiff ausgesprochen schön, rund und liebevoll ausgestattet. Aber es ist auch ein bisschen unpraktisch. Heutzutage sieht man bei den Schiffen jedes Rohr und kann dann direkt eventuelle Lecks finden. Hier muss man gleich die ganze Verkleidung herunter nehmen.“

Weber ist seit 2005 Geschäftsführer der „Cap San Diego“ gGmbH. Eignerin ist die Stiftung Hamburger Admiralität. Eine Million Euro kostet der Dockaufenthalt für den Schiffs-Tüv, 400 000 Euro davon stammen aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes. Noch bis zum 22. März liegt die „Cap San Diego“ trocken.



Leo Lentzen im Maschinenraum – der Seemann, 66 Jahre alt, gehört als Ehrenamtlicher zur Besatzung des Museumsschiffes. (Cora Sundmacher)

Linienfrachter zwischen Südamerika und Hamburg

Für ein ehemaliges Kühldeck ist es mittschiffs auffällig warm, zumindest wärmer als an Deck. Es wird vom Hamburger Gastmahl gechartert. An der Decke sind noch leere Fleischerhaken aus Stahl, an denen mal Pferde- und Rinderhälften während der Fahrt nach Europa hingen. Nach der Jungfernfahrt 1962 für die Hamburg-Süd Dampfschifffahrtsgesellschaft war die „Cap San Diego“ 20 Jahre lang als Linienfrachter unterwegs zwischen Südamerika und Hamburg. Von Häfen in Rio, Santos oder Buenos Aires brachte es Süßöle, Kaffee, Textilien oder Fleisch mit. 1986 sollte die „Cap San Diego“ verschrottet werden, doch der Hamburger Senat kaufte das Schiff. Nun liegt es an der Überseebrücke im Hamburger Hafen, als Museum und Eventlocation. Und mehrmals im Jahr ist es noch unterwegs zu kurzen Törns.

Der Boden ist großflächig mit Papier abgedeckt, darunter befinden sich noch die ursprünglichen Holzplanken. Auch die Tanzfläche auf dem Partydeck ist mit Sperrholzplatten abgedeckt, um sie vor dem Dreck der Bauarbeiten zu schützen. Stühle und eingeklappte Bistrotische stehen Spalier auf dem Weg nach unten. Im Bug des Schiffes sind die Wände rundum mit Holz verkleidet. Dutzende Jutesäcke sind als Anschauungsmaterial für den Museumsbetriebe in der Ecke aufgestapelt. Ein Gerüst wurde in einer Ecke aufgestellt. Holzflächen sind mit Feuerschutzmatten ausgekleidet, damit beim Schweißen kein Funke auf das Holz überspringt. Das stählerne Skelett des Schiffes ächzt unter der Vibration des Schleifgeräts. Jemand hat die Flex auf ein Stahlrohr gesetzt.

Ist selbst noch auf Stückgutfrachtern gefahren: Geschäftsführer und Kapitän Jens Weber. (Cora Sundmacher)

„Die Schweißarbeiten haben schon begonnen“, sagt Kapitän Weber. „Auch haben wir schon alle Tanks geöffnet. Da war die Nachtschicht allein eine ganze Nacht beschäftigt. 25 schwere Tankdeckel mit jeweils 50 Schrauben, das dauert. Wir arbeiten im Dreischichtsystem, damit wir rechtzeitig fertig werden.“

Chic vergangener Zeiten

Wieder an Deck, liegt im Vorderschiff einer der beiden 4,75 Tonnen schweren Anker. Daneben steht Leo Lentzen, einer der 40 Ehrenamtlichen und ehemaligen Seeleute, die zur Crew der „Cap San Diego“ gehören. Er ist kein Riese, aber hat einen gewaltigen Händedruck. „Die Leute nennen mich Knebel-Leo. Ich mache alles, was an Deck anfällt, aber vor allem mache ich die Knebel und Vorreiter gangbar.“ Das seien die kleinen Metallteile, mit denen zum Beispiel Fenster und Luken verschlossen werden, erklärt Lentzen. Er ist 66, mittlerweile Rentner, aber im Herzen immer noch Seemann. Ehrenamtlich ist er zweimal die Woche auf der „Cap San Diego“ im Einsatz. Für die Zeit in Bremerhaven hat er sich in einem Hostel einquartiert. In Hamburg führt er regelmäßig Touristen und Besucher durchs Schiff, das früher „Weißer Schwan des Südatlantiks“ genannt wurde. Lentzen hat sich ein regelrechtes Sprüche-Repertoire angeeignet. Einer seiner Klassiker ist ein Witz, der von Ankerketten, Schmuck und Frauen handelt, allerdings schon etwas in die Jahre gekommen.

Als Ehrenamtliche an Bord: Antonia Stubbe. (Cora Sundmacher)

Auch der Salon auf dem Passagierdeck atmet den Chic vergangenen Zeiten, als Flüge nach Übersee noch teuer und umständlich waren. Die Saloneinrichtung besteht aus Sofas und Stühlen im 50er-Jahre-Stil. Das Arrangement erinnert an eine Puppenstube. Bis zu zwölf Passagiere nahmen hier Platz auf ihrer Passage nach Südamerika. Mehr als 60 Tage dauerte eine Überfahrt. Auch die Kabinen sind mit teilweise 16 Quadratmetern üppig bemessen für Schiffskajüten eines Frachtschiffs, die immer noch als Hotelübernachtungsmöglichkeit vermietet werden. Es duftet nach parfümierter Seife. Auch hier dunkles Holz, Intarsien, goldene Beschläge. Für ein Frachtschiff war das unüblich.

Stahlboden eines Zwischendecks ist durchgerostet

Ein Paar von Lentzens Sprüchen später und zwei Decks tiefer liegt Schwerölgeruch in der Nase. Lentzen steht vor den neun Zylindern des Schiffsmotors, die noch zwei weitere Decks hinabreichen. „11 650 PS“, erklärt Lentzen. „Heutzutage sind die Maschinen etwa halb so groß, haben aber 80 000 bis 100 000 PS. Schiffe wie das hier findet man kaum noch. Früher wurde auch bei den Transportschiffen Wert auf Komfort gelegt.“

In den Kabinen wird nicht gearbeitet, an Deck umso mehr. Jens Weber berichtet von der größten Problemzone der „Cap San Diego“. „Unten in Luke 1 ist auf einem Zwischendeck der Stahlboden durchgerostet. Der ist nur noch papierdünn. Das muss raus, dann müssen wir neue Böden reinziehen“, sagt Weber.

Spätestens am 22. März müssen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Denn am 23. März legt der weiße Schwan zu einer Weserfahrt in Richtung Bremen ab, bevor es am 24. wieder zurück nach Hamburg geht. „Das Einzige, was noch passieren könnte, ist schlechtes Wetter“, sagt Kapitän Weber.