Die Kinder in der neuen Stadt für die Schule anmelden. Den Mietvertrag verstehen. Den Antrag beim Amt richtig ausfüllen. All das ist schwierig für viele Flüchtlinge, die gerade erst in Bremen angekommen sind. Hilfe bieten sogenannte Sprach- und Integrationsmittler, kurz „Sprinter“ genannt.

Integrationshelfer Abdul Sfouk (hinten) unterstützt Hasnaa Mashhadani (3. von links) und ihre Schwester Duaa (rechts) unter anderem beim Verstehen und Ausfüllen von Anträgen. (Christina Kuhaupt)

Bislang unterstützen 14 Sprinter insgesamt mehr als hundert Flüchtlinge. Am heutigen Dienstag will der Senat laut Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) über das Programm beraten. Stahmann spricht sich dafür aus, dass es auch über 2016 hinaus fortgesetzt und weiter finanziert wird. „Wir würden gerne an diesem Projekt festhalten.“ Bislang sind 145.000 Euro in das Sprinter-Programm geflossen.

Das Besondere an dem Programm: Es soll zwei Gruppen zugleich nützen – den Flüchtlingen und auch den Integrationsmittlern. Denn ihre Stellen sind öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse, alle Sprinter waren zuvor mehr als ein Jahr arbeitslos. Auf die Vollzeitstellen bewerben kann sich nur, wer Arbeitslosengeld II bezieht. Die Arbeit als Integrationsmittler soll zugleich der Qualifizierung und als Referenz für künftige Jobs dienen.

Einer der schwierigsten Momente sei es gewesen, einem Flüchtling bei einem Arztbesuch die Diagnose zu übersetzen, sagt Naim Orya, einer der Sprinter. „Das Schwierigste bei der Arbeit sind die emotionalen Momente“, sagt der 55-Jährige. „Aber wir sind froh, dass wir helfen und etwas tun können.“

Großer Bedarf an Mittlern

Die Begleitung zu Ärzten macht einen großen Teil der Arbeit aus. „Viele Ärzte sagen inzwischen, dass sie Flüchtlinge, die noch kein Deutsch können, nicht behandeln, wenn kein Begleiter dabei ist, der übersetzen kann“, sagt Projektleiterin Mayke tom Diek. In Bremen können sich Flüchtlinge schon nach drei Monaten im Übergangswohnheim eine eigene Wohnung suchen. Die Zeit, die sie mindestens im Wohnheim bleiben müssen, wurde immer weiter verkürzt. Doch nach dem Auszug aus dem Wohnheim können viele Flüchtlinge Unterstützung im Alltag gut gebrauchen.

Naim Orya und Aicha Zergani sind Integrationsmittler. (Christina Kuhaupt)

Integrationsmittler helfen dabei zu sortieren, welche Bescheide vom Amt wichtig sind und abgeheftet werden müssen, weil sie später noch einmal gebraucht werden. Sie begleiten Flüchtlinge zum Standesamt und zur Kita. „Deutschland ist ein Land der Bürokratie, viele Flüchtlinge kennen das so aus ihren Heimatländern nicht“, sagt tom Diek.

Begonnen hat das Projekt mit einem einzigen Integrationsmittler für den Stadtteil Huchting. Inzwischen sind Sprinter in verschiedenen Stadtteilen unterwegs, derzeit in der Vahr, in Bremen-Nord und eben in Huchting. Die ersten Mittler sollten Zuwanderer unterstützen. Aber schnell wurde klar, dass auch Flüchtlinge dringend auf solchen Beistand angewiesen sind. „Wir haben schnell gemerkt, dass es noch einen wesentlich größeren Bedarf gibt“, sagt tom Diek.

Die Integrationsmittler haben selbst auch Migrationserfahrung. Naim Orya kommt aus Afghanistan und hat dort als Fernsehjournalist gearbeitet. „Als 1992 die Fundamentalisten an die Macht kamen, mussten wir das Land verlassen“, sagt er. Jetzt erklärt er Bremer Flüchtlingen, wie Deutschland tickt: Wie verhält man sich in der Straßenbahn, wie bekommt man einen Termin bei einer Behörde.

Sprachenvielfalt nötig

Auch Aicha Zergani ist Integrationsmittlerin. Die 40-Jährige kommt aus Marokko, sie ist Juristin und hat eine Promotion begonnen. Nun arbeitet sie seit März in der Begleitung von Flüchtlingen. „Ich mache das gern, denn so eine Unterstützung hätte ich auch gern bekommen, als ich hier ankam“, sagt sie.

Wie sich Ankommen anfühlt, weiß auch Abdulhalim Sfouk, der selbst als Wirtschaftsstudent vor zwei Jahren aus Syrien geflohen ist: „Man will etwas mitteilen und kann es nicht“, sagt er. Er erzählt auch von den Schwierigkeiten der Arbeit als Integrationsmittler: „Manchmal gehen wir mit sieben oder acht Leuten gleichzeitig zum Jobcenter.“

Hasnaa Mashhadani und ihre Familie gehören zu den Leuten, die Sfouk begleitet. „Wir sind neu hier und können die Sprache nicht“, sagt Mashhadani. „Ohne die Sprinter hätten wir hier vieles nicht geschafft, ich bin von Herzen dankbar für diese Dolmetscher.“

Zwei Jahre lang können ehemals Arbeitslose öffentlich finanziert als Sprinter arbeiten. Dann muss etwas anderes kommen. „Feste Stellen können wir leider nicht finanzieren“, sagt Uwe Mühlmeyer, Geschäftsführer des Förderwerks Bremen.

Elf Sprachen decken die 14 Integrationsmittler bislang ab. Und es werden noch weitere gebraucht: „Es reicht nicht, wir brauchen dringend weitere Mittler mit weiteren Sprachkenntnissen“, sagt tom Diek. Besonders gesucht würden Bewerber, die Albanisch, Serbokroatisch oder eine in vielen afrikanischen Ländern gängige Variante des Englischen sprechen.