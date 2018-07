Als Rapper Eko Fresh im Musikbusiness durchstartete, war er noch keine 20 Jahre alt. Heute, knapp 15 Jahre später, ist er noch immer im Geschäft. Er selbst hält seine Vielseitigkeit für den Grund seines langjährigen Erfolges. (Cult Pro Events)

Bereits mit 14 begann er zu rappen. 2001, mit 17, hatte Eko Fresh den ersten Fuß in der deutschen Hiphop-Szene. Keine zwei Jahre später gelang dem gebürtigen Kölner mit seiner Single „König von Deutschland“ der erste große Erfolg. Der Titel schaffte es auf Platz 15 der deutschen Single-Charts – bis dato die erfolgreichste Chartplatzierung, die ein nationaler Rapper mit seiner Debüt-Single erreicht hat.

Das ist alles lang her, mittlerweile ist Eko Fresh (bürgerlicher Name Ekrem Bora) 33 Jahre alt, verheiratet und frisch gebackener Vater. „Ich bin quasi im Rampenlicht erwachsen geworden. Man verändert sich und die Musik verändert sich mit“, sagt er. „Ich stelle meine eigene Meinung und eigene Erfahrungen dar. Meine Entwicklung kann man in meiner Musik sehr gut nachvollziehen.“

Aktuell ist er mit seinem neunten Soloalbum „Freezy“ auf Tour. Thematisch geht der Rapper auf seinem Album zurück zu seinen Wurzeln und widmet seine Songs dem Viertel, in dem er aufgewachsen ist: Köln-Kalk. „Ich wollte ein Album für meine Hood machen und zeigen, dass ich sie nicht vergessen habe“, sagt Fresh. „Ich habe den Kontakt zu den Leuten dort nie abgebrochen.“

Der Rapper machte in der Vergangenheit nicht nur in der Hiphop-Szene, sondern auch in der Mainstream-Welt von sich Reden, unter anderem durch selbstironische virale Hits, wie seinen Song „Quotentürke“, in dem er humorvoll verarbeitet, dass von den Medien immer wieder seine türkische Abstammung hervorgehoben wird.

Außerdem versucht sich Fresh als Schauspieler. Im vergangenen Jahr übernahm er eine Rolle in der Kino-Komödie „Drei Türken und ein Baby“. Außerdem spielt er eine Hauptrolle in der TV-Sitcom „Blockbustaz“. Seine Vielseitigkeit ist in Fresh‘ Augen auch ein Grund, warum er schon so lange im Geschäft ist. „Ich kann hart sein,ich kann kommerziell sein und ich kann auch über mich selber lachen“, sagt er. „Außerdem bin ich ehrlicher als die meistenanderen. Das ist manchmal auch ein Nachteil, weil die Wahrheit nicht so spannend ist wie die Lüge, aber ich glaube auf lange Sicht hat sich das bewährt.“

In diesem Jahr machte Fresh auch durch politische Meinungsäußerungen in seiner Musik auf sich aufmerksam. Mit „Nur für Dich“, einem sarkastischen Liebeslied für die AfD-Vorsitzende Frauke Petri, und einem weiteren Rap, schoss er vor einigen Monaten zum Beispiel gegen die Alternative für Deutschland (AfD). „Als Sprachrohr der Jugend wollte auch ich meinen Senf dazugeben und darauf aufmerksam machen, was politisch gerade in diesem Land passiert“, sagt Fresh. „Mit Kunst kann man sehr gut auf solche aktuellen Themen reagieren.“

Mittlerweile ist Eko Fresh seit 15 Jahren im Geschäft. Seine letzten fünf Alben brachten ihm alle Top-Ten Platzierungen ein. Anlässlich seines Bühnenjubiläums wird er auf der aktuellen Tour sowohl alte,als auch neue Titel präsentieren. „Einen Querschnitt, von jeder meiner Stationen ein bisschen“, sagt Fresh. Weil Bremen bei seinen vergangenen Touren nicht auf der Liste der Auftrittsorte stand, freue er sich auf seinen Auftritt hier besonders.

Am Freitag, 14. Oktober, tritt Eko Fresh in Bremen auf. Das Konzert findet um 20 Uhr im Tower, Herdentorsteinweg 7a, statt.