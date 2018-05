Volle Hörsäle, laufend Prüfungen und Hausarbeiten sowie finanzielle Sorgen: 53 Prozent der deutschen Studenten haben aus eigener Sicht zu viel Stress, heißt es in einer Studie der AOK. (dpa)

Die Zeiten, in denen die 12-Uhr-Mittagszeit im Radio mit den Worten „Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten“ angesagt wurde, sind lange vorbei. Deutschlands Studenten leiden unter Stress. 53 Prozent von ihnen haben aus eigener Sicht ein hohes Stresslevel, wie eine Studie der Universitäten Potsdam und Hohenheim ergab.

„Damit rangieren sie vor anderen Bevölkerungsgruppen“, sagte die Studienleiterin Uta Herbst bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin. Vergleichbare Untersuchungen hätten ergeben, dass sich unter den in der Arbeitswelt Beschäftigten 50 Prozent der Menschen gestresst fühlen, also weniger als bei den Studenten.

Mehr als 18.000 Studenten wurden jetzt für die aktuelle Studie im Auftrag des AOK-Bundesverbandes befragt, nach Angaben der Initiatoren mehr als je zuvor in Deutschland zu diesem Thema. Die wichtigsten Ergebnisse: Der Anteil der Bachelor-Studenten, die unter Stress leiden, ist größer als jener der Master-Studenten.

Wer (auswendig-)lernintensive Fächer wie zum Beispiel Veterinärmedizin als Fach hat, fühlt sich im Schnitt stärker belastet als jene, die für eine Geisteswissenschaft eingeschrieben sind. Und: Studentinnen fällt es nicht selten schwerer als männlichen Kommilitonen, die Gedanken an kommende Herausforderungen einfach mal zu unterdrücken.

Verschulung der Studiengänge als Stressfaktor

Doch wo genau liegen die Gründe für den Stress? Als größte Belastung nennen die Studenten sowohl die Vorbereitung auf Prüfungen als auch die Arbeitsbelastung durch das Studium. Es liegt nahe, dass hier die Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse anlässlich der sogenannten Bologna-Reform aus dem Jahr 1999 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes eine wichtige Rolle spielt.

Sie hat zu einer stärkeren Verschulung der Studiengänge geführt – und dazu, dass Prüfungsergebnisse von Beginn an für die Abschlussnote zählen. Insofern ist es ein hilfreiches Signal, dass sich Kultusministerkonferenz und Hochschulrektoren kürzlich auf eines verständigt haben: In den ersten beiden Semestern soll häufiger auf eine Benotung verzichtet werden. Danach wird der Druck hoch bleiben, weil fast alle einen Master-Abschluss wollen, die Plätze aber knapp sind.

Stress ist kein objektiv messbarer Wert, sondern ein subjektives Empfinden. Als wichtigen Faktor haben die Forscher nicht nur die tatsächliche Belastung ausgemacht, sondern auch die Tatsache, dass viele Studenten sich selbst stark unter Leistungsdruck setzen. Hinzu komme, dass viele gerade von zu Hause ausgezogen seien und erstmals ihr Leben komplett selbst organisierten.

Umgang mit Stress oft schwach ausgeprägt

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, machte in diesem Zusammenhang auf ein Ergebnis aufmerksam, das paradox erscheint: „Studenten mit einem Nebenjob fühlen sich teils sogar weniger gestresst als jene, die keinen haben.“ Ein möglicher Erklärungsversuch ist, dass jene Studenten gelernt haben, sich ihre Zeit besonders gut einzuteilen.

Die Befragung zeigt, dass die Widerstandsfähigkeit der Studenten im Umgang mit Stress eher schwach ausgeprägt ist – auch dies kann die Frage eines Lernprozesses sein. Schlecht bewältigter Stress führt laut der Studie oft zu Schlaflosigkeit, der Vernachlässigung sozialer Kontakte und in einigen Fällen zu Medikamentenmissbrauch.

In den Beratungsstellen für Studenten sei die Nachfrage seit 2005 um etwa 20 Prozent gestiegen, sagt der Psychologe Hans-Werner Rückert, Leiter der Psychologischen Beratung an der Freien Universität Berlin. An der Hochschule mit ihren 34.000 Studenten gebe es zwei Stellen für Psychologen und zwei Psychotherapeuten in Ausbildung. „In Amerika würden Sie in einer vergleichbaren Einrichtung 25 Personen vorfinden.“

Bafög-Reform steigert Höchstsatz

Laut Deutschem Studentenwerk (DSW) wenden Studenten in Deutschland im Schnitt 35 Wochenstunden für Vorlesungen, Seminare, Hausarbeiten und Recherchen an ihrer Uni auf. Hinzu kommen etwa sieben Stunden für Nebenjobs. Und gut jeder Fünfte muss neben der Hochschule für seinen Lebensunterhalt so viel arbeiten, dass er „faktisch Teilzeit“ studiert, ergab die Sozialerhebung des DSW im Jahr 2012. Zugleich soll ein Bachelor-Student nach nur sechs Semestern den ersten akademischen Abschluss in der Tasche haben – im Prüfungsjahr 2014 schafften es gleichwohl nur 46 Prozent in der Regelstudienzeit.

Hinzu kommen oft finanzielle Probleme. Die Ausbildungsförderung Bafög hilft nicht Mal einem Viertel der Studenten. Knapp drei Milliarden Euro ließ sich Vater Staat diese im Vorjahr kosten. Damit wurden nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 611.000 Studierende gefördert – vor vier Jahren waren es 60.000 mehr.

Mit der zum Wintersemester umgesetzten Bafög-Reform soll nun manches besser werden: Es gibt mehr Geld – so steigt der Höchstsatz für Studierende, die nicht bei den Eltern wohnen, von 670 auf 735 Euro. Und der Kreis der Geförderten soll um 110 000 wachsen. Zum Vergleich: Schon 2012 verfügten „Normalstudierende“ – meist von den Eltern unterstützt – über durchschnittlich 864 Euro pro Monat.

Mehr Geld für Mieten

Auch studentischer Wohnraum wird zum Luxusgut: Gut 37 Prozent mehr Miete als vor sechs Jahren müssen Studierende für eine Wohnung in Berlin hinblättern, in München und Stuttgart, aber selbst in Osnabrück sieht es ähnlich dramatisch aus. Diese Mietpreisdynamik macht Studenten bundesweit zu schaffen. Zugleich ermittelte das DSW, dass sich Studierende zu 27 Prozent ein WG-Zimmer wünschen, zu 26 Prozent eine Wohnung alleine und zu 31 Prozent eine Bleibe mit Partner, eventuell auch mit Kind.

Im „Hotel Mama“ wollten nur sechs Prozent bleiben, in einem Studentenwohnheim neun Prozent. „Der Anteil derjenigen, die als Studenten noch bei den Eltern wohnen, könnte anwachsen“, sagte DSW-Manager Achim Meyer auf der Heyde.

Studienkredite immer unbeliebter

Trotz wachsender Mietbelastung werden immer weniger Studienkredite in Anspruch genommen. Die Zahl der 2015 abgeschlossenen Kreditverträge sank im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent, ermittelte das Gütersloher Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). „Es gibt in Deutschland eine Mentalität, sich möglichst wenig zu verschulden“, so DSW-Generalsekretär Meyer auf der Heyde.

„Das hat sich schon früher bei der Einführung von Studiengebühren gezeigt – wer sich die nicht leisten konnte, hat eher gejobbt als einen Studienkredit aufzunehmen.“ Stipendien kommen in Deutschland eher Wenigen zugute. So erhielten im Vorjahr gerade mal 24 300 Studierende das vom Bund und privaten Geldgebern geförderte „Deutschlandstipendium“.