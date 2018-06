Die Istec mit nur einem Beamten auszustatten, ist kontraproduktiv. (dpa)

Seit Jahren sorgen Angehörige von Bremer Großfamilien mit Straftaten für Aufsehen. Um ihr Treiben in den Griff zu bekommen, wurde im Mai 2010 bei der Polizei die Informationsstelle für ethnische Clans, kurz Istec, ins Leben gerufen.

Ein Team von vier Beamten trat damals seinen Dienst an, um Informationen zu beschaffen, Gefährder anzusprechen und Straftaten zu verhindern. Die Zahl krimineller Clan-Mitglieder ist seitdem weiter gestiegen, das ­Personal der Istec wurde um drei Stellen ­gekürzt.

Informationsstelle ist nicht mehr handlungsfähig

„Mit einer Person ist die Informationsstelle nicht mehr handlungsfähig“, sagt Jürn Schulze, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Die akute Personalnot ziehe sich mittlerweile durch alle Abteilungen der Polizei. „Eine gefährliche Entwicklung“, meint Schulze.

Wenn es um die personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörde geht, spricht auch Rolf Oehmke von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) von „purer Mangelverwaltung“. Den überregionalen Netzwerken der Clans müsse der Staat effiziente Strukturen entgegensetzen.

Die kriminellen Mitglieder seien bundesweit bestens vernetzt, die Istec bekäme regelmäßig Anfragen von Polizeidienststellen aus ganz Deutschland. Der verbleibende Beamte in der Informationsstelle sei aber nur noch in der Lage, bestehende Datensätze zu verwalten.

Seit ihrer Gründung berichtete die Istec neben ihrer Arbeit regelmäßig der Innendeputation über die Entwicklung der Clan-Strukturen in Bremen. Vor geraumer Zeit seien diese Berichte eingestellt worden, sagt Wilhelm Hinners (CDU), Vorsitzender der Innendeputation. „Es hieß, es gebe nichts Neues zu berichten.“

3500 Clan-Mitglieder in Bremen

Dabei sind die überwiegend kurdisch-libanesischen Großfamilien in den vergangenen Jahren stetig gewachsen: Aus Sicherheitskreisen hieß es am Montag, statt von ehemals 2600 gehe die Polizei mittlerweile von 3500 Clan-Mitgliedern in Bremen aus. Mindestens die Hälfte von ihnen sei bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Und das nicht nur im Verborgenen, sondern auch ganz öffentlich: So wie im März, als sich zwei verfeindete Familien vor dem Krankenhaus Links der Weser eine Massenschlägerei lieferten. Vier Angehörige eines einschlägig bekannten Clans müssen sich derzeit wegen Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Bremer Landgericht verantworten.

In diesen Zeiten die Istec mit nur einem Beamten auszustatten, empfindet CDU-Innenexperte Hinners als kontraproduktiv: „Wenn man an den Clan-Mitgliedern nicht dran bleibt, sind die Informationen über diese Strukturen schnell für immer verloren.“ Nur mit intensiver Polizeiarbeit sei es möglich, die Hintergründe dieses Milieus ­aufzuhellen.

Niemand sagt gegen Kriminelle aus der Szene aus

„Sie können davon ausgehen, dass so gut wie niemand gegen Kriminelle aus dieser Szene aussagt“, sagt Hinners. Um kriminellen Clan-Mitgliedern rechtlich überhaupt beikommen zu können, sei die Polizei auf die Erkenntnisse der Istec ­an­gewiesen.

Die Lage der Informationsstelle für ethnische Clans beschäftigt auch Jan Timke, Bürgerschaftsabgeordneter der Bürger in Wut (BIW). „Wenn der Staat einen Beamten auf 3500 Clan-Mitglieder ansetzt, sendet er ein fatales Signal aus“, sagt er. Und dieses Signal erreiche sowohl die Bevölkerung als auch die Polizeibeamten und die kriminellen Großfamilien.

Er habe die Istec vor drei Wochen besucht und sei fassungslos darüber gewesen, dass mittlerweile nur noch eine Person die Arbeit einer ganzen Abteilung machen müsse, berichtet Timke. Der BIW-Politiker hat eine Anfrage an die Bürgerschaft gestellt, in der er den Senat nach den Gründen für die Reduzierung der Istec-Beamten und der voraussichtlichen Personalentwicklung in dieser Abteilung fragt.

Innenbehörde und Polizei äußerten sich nicht zur Personalsituation

Gegenüber dem WESER-KURIER wollten sich am Montag weder die Innenbehörde noch die Polizei konkret zur Personalsituation der Istec und den steigenden Zahlen von kriminellen Clan-Mitgliedern in Bremen äußern. Bereits vor eineinhalb Jahren sei die Organisation der Istec durch die Polizei überprüft und „mit dem Bedarf und den Entwicklungen in diesem Themenfeld ­abgeglichen worden“, hieß es in einer ­Stellungnahme.

Daraufhin sei eine Neuausrichtung der Istec beschlossen worden: Man plane, die Ermittlungen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen künftig innerhalb der Fachkommissariate zu bearbeiten. Daneben solle die ­Istec in einem neuen Kommissariat aufgehen, das sich neben der Clan-Kriminalität mit den Schwerpunkten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und kriminelle Karrieren befassen soll.

Zwischen der Istec-Sachbearbeitung und der Sachbearbeitung für kriminelle Karrieren existierten häufig Überschneidungen, da die Täter häufig beide Kriterien erfüllen würden. Durch die zentralisierte Koordinierung erhoffe man sich künftig „eine verstärkte operative Ausrichtung“.